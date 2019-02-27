吃很好！川普和越總理工作午餐 享用五道越式料理

2019-02-27 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



美國總統川普27日中午和越南總理阮春福及雙方官員舉行工作午餐會，享用五道菜的料理。

白宮表示，午餐第一道菜是清爽的干貝青芒果沙拉，佐以薄荷葉、腰果及甜味醋醬汁。第二道為越式炸春捲，第三道是帝王蟹佐菠菜淋海鮮清湯。

第四道是川普向來喜愛的鱈魚，以燒烤料理，加上烤和牛與鵝肝，佐以發酵黑米醬汁；此外還有蒜炒龍鬚菜以及蓮葉蒸糯米與蝦。