風災教堂全毀 教會決定擇地受洗

2019-02-27 19:53 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



教堂雖因風災受損,會友仍在教堂前面擇地受洗。(Photo by First Pentecostal Church of Columbu Facebook) 分享 facebook 教堂遭遇龍捲風受損,信徒仍堅持同心受洗。美國密西西比1間教堂日前遭遇龍捲風侵襲,造成屋頂與牆壁全毀。不過,屋內的講台並未受損,隔天教會仍然為9位信徒施洗,讓牧師相當感動。

據《WTVR》報導,哥倫布第一五旬節教會(First Pentecostal Church of Columbus)牧師布列拉克指出,龍捲風一過,教堂屋頂不僅被吹走,連牆壁也全毀,所幸當時風災來臨時並沒有人在教堂內。

美國國家氣象局指出,為阿拉巴馬州、喬治亞州西北部與密西西比州帶來大雨及大風的天氣系統也發生9次龍捲風災害,不僅造成一個人死亡也釀成11人受傷以及房屋受損等。

據《理賠期刊》報導,布列拉克指出,會眾很感謝當時教堂內沒有人。原本有些婦女計劃在星期六清理教堂,為周日洗禮做準備,不過,當她們聽說風暴即將來臨,就決定延遲工作。對於教堂受損嚴重,61歲的布列拉克表示,「我不知道上帝的計畫是什麼,但我一直都知道祂這麼做是為我們的益處。」

這次共有9位信徒在原本教堂前方搭起的臨時洗禮池受洗,布列拉克在禮拜時也表示,看到會眾在殘破的教堂外面洗禮,讓他感動流淚。他初步統計約有100人出席。

布列拉克在教會23年,當時教會人數約30人。6年前建築物重新建造,今年3月也計劃慶祝10年內毫無負債。目前包含不同種族的禮拜聚會人數約100~120人之間。他表示,「我們會重建,這裡有一個很好的教堂。這件事將成為上帝的見證。」

