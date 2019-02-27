談委國政爭風暴 美副總統彭斯：沒有旁觀者

2019-02-27 19:52 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



美國副總統彭斯，於當地時間26日與巴西等國代表會面，談論委內瑞拉情勢。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 「這個議題（委內瑞拉總統鬧雙胞）中沒有旁觀者！」美國副總統彭斯27日對巴西、阿根廷等「利瑪組織」會員國喊話，並與兩國代表在哥倫比亞共同商討委內瑞拉的政治危機，他也首次與委國反對黨領袖瓜伊多會面，在受訪時表示，期盼能盡早結束這場「惡夢」。

「是時候該有所行動了，讓委內瑞拉得以解脫，使人民再次生活於自由的國度！」據《阿肯色州民主黨公報》報導，彭斯在美國決定運送人道救援物資到委內瑞拉之後，到拉丁美洲展開為期兩天的行程，但尚且無法全盤了解物資運送的情況，加上委國反抗軍與馬杜洛支持者在哥倫比亞及巴西邊境的衝突不斷，使得美國的影響力仍有限。

《半島電視台》指出，彭斯對利瑪組織表示，馬杜洛政權阻礙物資運送，更妨礙和平的發展，他們的惡行惡狀，「不能就這樣算了！」他更說，美方不排除針對馬杜洛陣營的腐敗經濟制度做出強硬制裁，將會努力把他們「偷走」的一分一毫都歸還給委內瑞拉。

美國半月刊《新美國人》則報導，彭斯會面時對瓜伊多說，「美國將百分之百支持你們！」美國總統川普也曾於受訪時表示，拉丁美洲將展開嶄新的一頁，不論在委內瑞拉，甚至是整個西半球，他更強調，社會主義將逐漸滅絕，而民主及自由將獲得重生。

對此，彭斯則表示，在委內瑞拉的議題當中，西半球的國家「沒有人會是旁觀者！」

【更多精采內容，詳見 】