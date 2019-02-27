救護車警笛太吵 紐約擬換歐洲鈴聲

2019-02-27 19:41 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



圖說：紐約市計劃更換目前高頻率的救護車警笛聲，希望改善城市噪音問題。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 救護車警笛能救人一命，但頻率太高卻會擾人清夢！紐約市救護車警笛因為頻率太高，導致多數紐約客都不堪其擾，甚至時常無法入眠。對此，紐約市當局計畫將投票更改救護車警笛的頻率，向歐洲看齊，從原先的全時高頻轉為一高一低的頻率，在同樣能引人注目的情形下改善城市噪音問題。

根據《歐洲新聞》報導，目前紐約市所有緊急車輛的警笛聲頻率都是高頻率，再加上紐約人口眾多，居民幾乎24小時都聽得到救護車或警車呼嘯而過的警笛聲。長年下來不堪其擾，許多人更因此無法獲得良好的睡眠品質。

根據統計，紐約市民熱線中最常被民眾投訴的事項之一就是十分吵雜的警笛聲。由於頻率十分高且出現次數頻繁，警笛聲早已成為紐約的固定背景音之一，更是許多外地人去過紐約後，少數會記得的聲音之一。

《美聯社》指出，為了解決這個惱人的問題，紐約市當局正計劃推動警笛改革。他們目前計劃將目前紐約市的高頻率警笛，轉換成歐洲式較低頻且高低相間的警笛聲，希望能減緩警笛聲帶來的不適感。

外媒指出，歐洲式警笛將與紐約市目前的警笛擁有相同的118分貝，因此同樣擁有使人警覺的效果，且較低的頻率不那麼尖銳刺耳。紐約市西奈山緊急醫療服務處主任戴維斯表示，更換警笛聲是最省錢且有效的辦法，因為多數緊急車輛都有配備不同聲音，只要重新設定就好，不需要更換設備。

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