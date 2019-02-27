通俄案調查將落幕 7種結案方式、全美緊盯穆勒

2019-02-27 17:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合26日電



「通俄案」調查報告預期即將完成，綜合目前各媒體分析，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)最後可能出現七種選擇結案的方式。 法新社 分享 facebook 「通俄案」調查報告預期即將完成，綜合目前各媒體分析，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)最後選擇的結案方式，可能有以下七種：

1. 穆勒呈交「拒絕信」，告訴司法部長巴維理(William Barr)特別調查完結，大陪審團已起訴相關被告，不會再立新案。

這種方式會讓美國現代史上最令人關注的政治起訴調查，出現最掃興的結果，但也是「最像穆勒」的作法，低調安靜地結束，並讓證據自呈其詞。

穆勒若選擇到此為止，通俄調查將被視為美國史上影響最劇且具啟發性的反情報調查；即便未能確認任何川普總統與俄國共謀的直接證據。

2. 穆勒向國會提交完整的指示，包括總統犯罪且足以提起彈劾的依據；這會是穆勒調查最吸睛的結論，但恐得承受「司法部不能定罪在任總統」的後果。

法律事務博客Lawfare創辦人威茨(Benjamin Wittes)曾調閱國家檔案局的水門案特檢調查資料，協助國會起訴前總統尼克森，並列出如何利用證據和大陪審團的證詞立案彈劾。

若穆勒發現總統的共謀行動未能以聯邦罪起訴，仍具可看性，因為這代表健康的民主體制無法容忍領袖或候選人共謀等政治行為。

3. 穆勒提出新立論，如同九一一委員會或前特檢史達(Kenneth Starr)的白水案(Whitewater)聽證報告，詳述俄國在2016年大選發動攻擊，並證實川普夥伴可能居中協助；此報告較符合許多美國人期待的「穆勒報告」，但可能背離穆勒的個性。

4. 穆勒提供最後一輪的起訴書，將既有起訴書中的美國人與通俄事件連結；去年夏天對俄國軍情局官員的指控即為「共謀」，最後報告也只是再添一樁新案。

5. 提交進度報告，而非最終底定版，可能包含多份報告，內容囊括通俄調查以及影響華府的更廣泛外國勢力，如中東對2016年大選影響的特別報告、史東案、眾院證詞等。

6. 結案報告可能指向其他檢察官正在調查的案件，確保通俄調查不死，但可能只是透過補充罪行來回覆對俄起訴的答案；民主黨國會眾議員謝安達(Adam Schiff)幾周前暗示穆勒調查範疇太狹窄，盼能深入探究「川普世界」的洗錢和昔日業務。

7. 穆勒公開長期存在的秘密起訴書，媒體與部落客經常追蹤與穆勒合作的華府聯邦法院的保密起訴書數量；去年8月到11月間增加14件，恰逢穆勒在期中選舉期間保持安靜的時期，近期的四件則可能與史東案有關。