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通俄案近尾聲出現3種調查結果 能否彈劾川普？

2019-02-27 17:50世界日報 編譯陳韻涵╱綜合26日電

「通俄案」調查歷時逾18個月，迄今網羅199項刑事訴訟，起訴或達成認罪協議37宗...
「通俄案」調查歷時逾18個月，迄今網羅199項刑事訴訟，起訴或達成認罪協議37宗，另四案已宣判。路透(Reuters)分析特別檢察官穆勒(Robert Mueller)就川普政府可能有人勾結、無人勾結、非川普勾結的三種不同調查結果。 路透社
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「通俄案」調查歷時逾18個月，迄今網羅199項刑事訴訟，起訴或達成認罪協議37宗，另四案已宣判。路透(Reuters)分析特別檢察官穆勒(Robert Mueller)就川普政府可能有人勾結、無人勾結、非川普勾結的三種不同調查結果。

1. 有勾結：

穆勒若發現川普勾結俄羅斯協助他贏得大選，或妨礙司法調查的直接證據，將讓民主黨掌握的眾院啟動彈劾，但司法部禁止對在任總統提出刑事指控。

維基解密(Wikileaks)2016年7月公布民主黨全國委員會(DNC)遭竊電郵後，「一名川普陣營資深官員指示聯繫顧問史東(Roger Stone)是否還有更多未公開內容」；此說保留川普叫官員辦事的可能。

川普前競選幕僚紐恩伯格(Sam Nunberg)說，川普有意願與莫斯科合作，就算無實際證據，也足以讓民主黨提出彈劾。

法律專家指出，川普在通俄調查期間開除前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)、柯米指控川普要他別查前國安顧問佛林(Michael Flynn)，以及川普可能特赦前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)等人，都可能構成妨礙司法。

2. 無人勾結

穆勒對馬納福和史東的指控，是唯二能證明川普競選團隊與俄國「協調」的指控，但缺乏川普及其陣營「勾結」俄國的證據。

若穆勒調查到此為止，將重挫民主黨欲彈劾川普的努力，但國會共和黨可自行立案調查川普，影響2020年大選。

3. 非川普勾結

法院閉門聽證會紀錄顯示，穆勒認為馬納福未誠實奉告他與俄國公民克里姆尼克(Konstantin Kilimnik)間的聯繫，這可能涉及川普陣營與俄國勾結，但穆勒還沒判定勾結的發生點；其他資料則顯示，沒有川普涉入的可靠證據，這項證據將是啟動彈劾的關鍵。

「通俄案」調查歷時逾18個月，迄今網羅199項刑事訴訟，起訴或達成認罪協議37宗...
「通俄案」調查歷時逾18個月，迄今網羅199項刑事訴訟，起訴或達成認罪協議37宗，另四案已宣判。路透(Reuters)分析特別檢察官穆勒(Robert Mueller)就川普政府可能有人勾結、無人勾結、非川普勾結的三種不同調查結果。 路透社
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