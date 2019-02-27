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前律師柯恩：川普是騙子「他間接要我說謊」

2019-02-27 17:18經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

美國總統川普的前律師柯恩（Michael Cohen）27日將出席國會作證。 ...
美國總統川普的前律師柯恩（Michael Cohen）27日將出席國會作證。 路透
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美國總統川普的前律師柯恩（Michael Cohen）27日將出席國會作證，據報他將公開表示他的前雇主川普是名「騙子」（conman），間接指示柯恩在有關川普集團於2016年總統大選期間尋求俄羅斯的生意方面說謊。

倫敦金融時報（FT）報導，柯恩在即將呈交給美國眾議院監督委員會的一份聲明中，還指控川普這位前紐約地產大亨是個「種族主義份子」且是個「詐騙份子」（cheat）。

在柯恩的聽證會即將舉行之際，川普正在越南河內將與北韓領袖金正恩會面，討論朝鮮半島去核議題。

柯恩將向眾議院監督委員會表示，他希望修正先前的紀錄，也就是先前曾對國會說謊，指川普在競選期間不再尋求於俄羅斯莫斯科興建一座川普大廈（Trump Tower）。

柯恩在這份聲明中表示：「我上一回出現在國會時，我是要保護川普。今日，我在這裡是要說出有關川普先生的事實。」柯恩還指出，在總統大選期間，有關川普大廈在莫斯科興建計畫的協商持續數月。

柯恩說：「川普未直接要我向國會說謊；這不是他行事的方式。我們在競選期間的對話中，當時也是我積極為他在俄羅斯協商的期間，他會看著我的眼睛，對我說在俄羅斯沒有業務，接著走出去對美國人民說同樣的話。他用他的方式要我說謊。」

柯恩指出，在2016年上半年共和黨黨內總統候選人初選期間，川普曾經六度問他有關莫斯科川普大廈計畫的情況，「川普先生知情，而且在競選期間指示川普大樓莫斯科計畫協商，並且對此說了謊。他會對此說謊是因為，他從未預期會贏得這場選舉。他會說謊也是因為準備要從這項莫斯科房地產計畫賺進數億美元」。

人在越南的川普未回應柯恩的說法。這場甚具爆炸性內容的聽證會預期在川普與金正恩於河內共進晚餐之後沒多久登場。

柯恩5月初將入獄展開三年刑期，原因是他已對指控他的八項刑事罪名認罪。其中一項指控是和他捲入對兩名女性付封口費有關，也就是要求包括艷星丹尼爾斯（Stormy Daniels）在內的兩人不要對外談論她們曾與川普發生婚外情。

川普莫斯科俄羅斯
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