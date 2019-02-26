白宮前官員：川普辦好三件事 連任「非常難打敗」

2019-02-26 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



白宮前官員史卡拉穆奇向CNBC表示，美國總統川普2020年能否連任，得看他的國內及外交政策有多少奏效，如果辦好三件事，將「非常難打敗」，分別是：美國經濟持續成長、使基本盤選民振奮的邊境安全策略、富有成效的外交政策。

投資公司天橋資本創辦人史卡拉穆奇說：「如果上述這些事情發生，經濟也持續成長，我想他（川普）在2020年將非常難打敗。」

●美國經濟

史卡拉穆奇預期，若美國經濟欣欣向榮，川普連任機率達到約85%，就算成長一如經濟學家預期的放緩，川普勝選機率還是有60%至65%。

國際貨幣基金（IMF）1月下修美國全年經濟成長率至2%，去年預估為2.3%，而明年的經濟成長率可能放緩至1.8%。

●股市表現及邊境牌

史卡拉穆奇說，對川普重要的事，不只是經濟成長，美股表現也很重要，「我想向朋友說，總統真正在乎的民調是標普500指數的表現。他每天看股市走勢，如果方向正確，他認為勝選機率相當大。」

史卡拉穆奇指出，總統「非常、非常在意」邊境安全，因為這對其基本盤是張很有效的牌。

●外交政策

史卡拉穆奇提到，另一個影響川普勝選的重要因素為外交政策。川普近幾個月改善與中國的貿易連結，明日也將與北韓領導人金正恩進行川金二會。

他說，這些外交上的努力，增加川普勝選機率。