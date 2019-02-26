親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會將登場
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

謝世民／中正紀念堂存廢：紀念政治領袖的最低門檻是什麼？

《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

白宮前官員：川普辦好三件事 連任「非常難打敗」

2019-02-26 20:32經濟日報 記者陳律安╱即時報導

白宮前官員史卡拉穆奇向CNBC表示，美國總統川普2020年能否連任，得看他的國內及外交政策有多少奏效，如果辦好三件事，將「非常難打敗」，分別是：美國經濟持續成長、使基本盤選民振奮的邊境安全策略、富有成效的外交政策。

投資公司天橋資本創辦人史卡拉穆奇說：「如果上述這些事情發生，經濟也持續成長，我想他（川普）在2020年將非常難打敗。」

●美國經濟

史卡拉穆奇預期，若美國經濟欣欣向榮，川普連任機率達到約85%，就算成長一如經濟學家預期的放緩，川普勝選機率還是有60%至65%。

國際貨幣基金（IMF）1月下修美國全年經濟成長率至2%，去年預估為2.3%，而明年的經濟成長率可能放緩至1.8%。

●股市表現及邊境牌

史卡拉穆奇說，對川普重要的事，不只是經濟成長，美股表現也很重要，「我想向朋友說，總統真正在乎的民調是標普500指數的表現。他每天看股市走勢，如果方向正確，他認為勝選機率相當大。」

史卡拉穆奇指出，總統「非常、非常在意」邊境安全，因為這對其基本盤是張很有效的牌。

●外交政策

史卡拉穆奇提到，另一個影響川普勝選的重要因素為外交政策。川普近幾個月改善與中國的貿易連結，明日也將與北韓領導人金正恩進行川金二會。

他說，這些外交上的努力，增加川普勝選機率。

他也認為川普會與中國敲定貿易協議，「當人們退一步看，會說：『等等，這是成為美國總統的美國生意人，與中國談判的方式，是美國傳統政治人物無法辦到的。』」，所以他預期談判會成功。

白宮前官員史卡拉穆奇。（圖／美聯社）
白宮前官員史卡拉穆奇。（圖／美聯社）
分享

川普經濟北韓
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

父狠心拿槌子打死2歲女兒 辯稱政府逼的

2019-02-26 18:55

花枝小捲魷魚救地球 有望成為塑膠替代物

2019-02-26 18:21

川普上台後 考外交官人數縮水 降至2008年來最低

2019-02-26 15:36

傳統婚禮太貴 美國華人傾向「公證結婚」

2019-02-26 15:00

半數經濟學家：美國2020年陷衰退

2019-02-26 15:00

葛謨簽紅旗法案 紐約州成全美控槍最嚴

2019-02-26 13:39

前競選團隊員工告川普強吻 白宮斥荒謬

2019-02-26 11:45

富豪買整座山蓋菁英社區 居民憂豪宅名車淹在地價值

2019-02-26 09:19

前競選助理提告 指控川普強吻

2019-02-26 03:34

DNA還清白 美71歲男冤獄38年獲賠2100萬美元

2019-02-25 23:01
看更多

熱門文章

國際油價大跌 川普因高油價勸OPEC「放輕鬆」

2019-02-26 06:26

美中接近達貿易協議？川普：將與習舉行「簽約峰會」

2019-02-26 04:00

富商花40萬保養藍寶堅尼 領車後一小時竟燒成廢鐵

2019-02-26 16:28

影／金正恩專屬列車抵越南 一路交管引中國民怨

2019-02-26 14:05

巴菲特：毫不猶豫買股

2019-02-26 01:22

DNA還清白 美71歲男冤獄38年獲賠2100萬美元

2019-02-25 23:01

特斯拉高速自撞爆烈火 駕駛燒到難以辨識

2019-02-26 09:08

影／英航客機飛直布羅陀遇強風 劇烈擺盪致險象環生

2019-02-26 15:05

金正恩癱瘓鐵路…陸民怨炸鍋

2019-02-26 00:19

川普再開砲 油價應聲挫

2019-02-26 01:10

泰仿韓綜《Produce 101》選秀 慘到泰國網友都道歉！

2019-02-25 22:00

英脫歐情勢丕變：工黨支持二次公投；梅伊考慮延後脫歐

2019-02-26 06:44

羅斯：若「川習會」未達協議 美將對陸商品加稅

2019-02-26 06:07

法國人湧入魁北克 法男追當地女孩好挫折

2019-02-26 09:58

金正恩跟車跑黑衣保鑣 越南現蹤

2019-02-26 11:49

他來了！金正恩結束火車行 抵達越南

2019-02-26 09:24

才花41萬保養 藍寶堅尼一小時後卻陷火海

2019-02-26 15:29

被越南驅逐出境 山寨金正恩怨：長得像名人又不犯法 !

2019-02-26 09:14

富豪買整座山蓋菁英社區 居民憂豪宅名車淹在地價值

2019-02-26 09:19

前競選助理提告 指控川普強吻

2019-02-26 03:34

毒蟲弒母還切碎屍體 屍塊煮熟與狗分食

2019-02-26 16:20

吳哥人去城空之謎 研究：逐漸凋零而非崩亡

2019-02-26 15:21

專家：美中接近達成貿易協議 仍無法阻止全球經濟放緩

2019-02-25 23:34

美中和解有影 延後對陸加稅

2019-02-26 01:08

菲人民力量革命33週年 馬可仕家族漸重掌權位

2019-02-25 22:08

國營電視台公布 俄飛彈可能攻擊美境內目標

2019-02-25 23:30

金正恩抵達越南 下榻河內梅利亞酒店

2019-02-26 14:24

美股漲勢收斂 市場已充分反映美中貿易進展

2019-02-26 07:15

金正恩廣西南寧下車一小時 舊愛玄松月隨行

2019-02-26 19:26

金正恩專列凌晨經停廣西南寧 疑金正恩本人下車活動

2019-02-26 10:03

美中貿易可能達協議 北京學者：中方讓步大一點

2019-02-26 00:07

美元跌幅收斂 避險貨幣繼續跌 市場風險胃口升高

2019-02-26 08:32

金正恩的火車裡面有什麼？粉紅色皮椅、大尺寸電視..

2019-02-26 14:54

日政府擬將99%福島汙染土減汙再利用 縣民跳腳

2019-02-26 10:29

物資進不去美國怒了 對委內瑞拉祭新制裁

2019-02-26 13:40

日本漫畫家公開真面目 網友暴動：本人也太美！

2019-02-26 20:40

奇異出售製藥事業

2019-02-26 01:26

Vodafone執行長：美國應提出華為情蒐証據

2019-02-25 22:29

馬斯克面臨藐視SEC協議的指控 特斯拉盤後股價崩跌

2019-02-26 08:20

花枝小捲魷魚救地球 有望成為塑膠替代物

2019-02-26 18:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top