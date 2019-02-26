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父狠心拿槌子打死2歲女兒 辯稱政府逼的

2019-02-26 18:55聯合新聞網 綜合報導

這名26歲的父親瓦尼斯羅科（Yovahnis Roque）疑似患有精神疾病，狠心...
這名26歲的父親瓦尼斯羅科（Yovahnis Roque）疑似患有精神疾病，狠心殺害自己的2歲女兒。圖擷自／《美聯社
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又是一場人倫悲劇！美國德州在前幾天傳出一則父親殺害女兒的案件，這名26歲的父親約瓦尼斯羅科（Yovahnis Roque）疑似患有精神疾病，指控政府在他的女兒腦中放入晶片，長期監控他的一舉一動，他只能痛下殺手才能擺脫政府的監視，然而他的女兒僅僅只有2歲，讓偵查案件的警察忍不住哀嘆，這是如同「惡夢般的犯罪」。

根據《美聯社》的報導，羅科與2歲的女兒還有母親同住，而此時羅科的精神狀況早已不太穩定，他的朋友表示，時常收到羅科傳給他「即將世界大戰」或是「世界末日要來了」的訊息，這和過去他所熟識的羅科非常不同。而造成羅科轉變的關鍵，即有可能是發生在2016年時的一場車禍，當時羅科的妻子不幸死亡，身受重傷的羅科則是在復原後，精神狀況開始出現異常，這才埋下日後悲劇的種子。

從警方的資料了解到，最先發現羅科女兒屍體的是羅科的母親，當時女孩倒臥在衣櫃的血泊之中，到場的員警羅伯特·恩蒙（Robert Enmon）描述，女孩完全被血液覆蓋，這是他29年職業生涯裡，看過最恐怖的犯案現場，他也將這個案件形容為「惡夢般的犯罪」，足以從中感受當時羅科對女兒的暴行。

事後法院在審判羅科的罪刑時，羅科辯稱自己殺害女兒的行為是「被政府逼迫的」，他認為政府在女兒的身上安裝了監控晶片，他是為了擺脫控制才會拿槌子攻擊女兒。雖然羅科的精神狀況並不樂觀，他依然被以謀殺罪起訴，未來需面臨無期徒刑或是死刑的罪責。

警察車禍死刑
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