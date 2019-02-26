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川普上台後 考外交官人數縮水 降至2008年來最低

2019-02-26 15:36世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

國家廣播公司(NBC)25日報導，根據國務院人事資料，川普總統上台以來的兩年當中，有意追求外交官生涯的人明顯變少，參加外交官考試的報告人數，一年內縮水22%。

報導指出，充滿變數、隨心所欲是川普外交政策的特色，過去兩年來導致某些資深外交官掛冠求去；但導致求職者對於前往國務院任職大為卻步的主要原因為何，目前仍不明朗。

國務院統計數據顯示，如果想當美國外交官，第一步就是要報考每年舉辦三次，試題充滿高度挑戰的「駐外官員考試」(Foreign Service Officer Test)。從2017年10月至2018年10月期間，報考人數共計8685人，比一年前相同期間報考人數，減少了22%。

報導指出，專門研究政府公職考試的前任政府官員透露，從1980年代以來的「駐外官員考試」報告人數統計，只有在2000年、2008年期間出現報考人數不到9000人的前例。

國務院指出，2013年會計年度之後，「駐外官員考試」報考人數就一路走下坡，當時有2萬1069人參加這項考試。

美國外交學院(American Academy of Diplomacy)前任資深外交官紐曼(Ronald Neumann)指出：「這絕對是個壞消息，如果狀況持續下去，我們將損失有機會成為明日之星的優秀人才。」

雖然報考人數減少，但紐曼指出，報考外交官的過程仍然非常競爭，要從8000人當中過關斬將，爭取300個錄取名額。

紐曼也說，相較於10多年前或20多年前，如今對國際事務有興趣的研究所畢業生，求職出路有了更多元的選擇，許多年輕人因此投身私人企業或者非營利組織。

報導指出，國務院人事主任裴瑞茲(Carol Perez)則說，報考人數一直是穩定的，應試者也都非常優秀，通過考試的考生比例並沒有降低。

她接受國家廣播公司專訪時說：「我們非常努力確保挑選最棒的人才，我相信我們所用的人也是最好的。」

國務院求職川普
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