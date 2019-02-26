傳統婚禮太貴 美國華人傾向「公證結婚」

2019-02-26 15:00 世界日報 記者林佩錦／洛杉磯報導



美國華人傾向公證結婚 林佩錦 分享 facebook

根據婚禮網站The Knot數據顯示，辦理一場婚禮的平均成本為3萬3391元，還不包含喜餅、蜜月等費用。由於傳統婚禮花費高、程序繁瑣，現在許多美國華人青年更傾向於「公證結婚」，既簡單又具意義。

華人家庭的傳統都認為結婚就是要宴客，公開接受大家的祝福。在有些國家地區，甚至有「奉茶」的儀式。新婚不久的黃女士表示，當初結婚時，雙方家長就因為奉茶回禮和聘金，產生不愉快，最後婚禮氣氛也不是很好，婚禮也花費了將近5萬元。「如果能夠重來，我個人傾向於請關係好的親朋好友，在教堂或海邊舉行小型婚禮，餐點也採用自助式，減少繁瑣程序。我認為重要的人能夠在人生重要時刻陪在身邊，就很滿足了，剩下的錢還能用在蜜月旅行。」

即將在這個周末舉行公證結婚的林女士表示，選擇在法院公證結婚，一方面未婚夫跟她都還年輕，想先存錢，另方面是工作太忙，沒有時間籌劃。「我們都認為婚禮不該只是為了做面子而鋪張，而是當下兩人決定攜手共度一生的感覺。等到我們的婚姻維持超過十年，我覺得才真正有資格為自己辦一場紀念婚禮。婚禮即使再盛大，但如果最終走向離婚，也是徒勞無功。」

拉斯維加斯的婚禮顧問表示，結婚很浪漫，籌辦過程卻很痛苦。「許多女生的夢想是擁有一場浪漫婚禮，但又想兼顧省錢。所以拉斯維加斯這幾年推出快速結婚套餐，從租借教堂、牧師以及見證人，不用100元就能夠完成一場簡易婚禮儀式，新人也都十分滿意。」此外，需要當天領到結婚證的新人，也能夠以35元加速辦理。

根據洛杉磯縣府登記註冊處數據顯示， 越來越多年輕人傾向於公證結婚。由於登記人數眾多，現在想在同一天完成結婚公證儀式，處理結婚手續和取得結婚證書已經不太容易，通常必須先預約。民眾可撥打800-201-8999 至洛杉磯縣登記註冊處七個分部的任何一個，分別位於Beverly Hills、East Los Angeles、Los Angeles 、LAX/Courthouse、Lancaster、Van Nuys及Firestone的辦公室預約。