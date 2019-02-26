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半數經濟學家：美國2020年陷衰退

2019-02-26 15:00世界日報 編譯組／綜合報導

一項由全國商業經濟學會（National Association for Business Economics）針對學會底下經濟學家成員最新調查顯示，大約一半經濟學家認為，美國經濟將在明年2020年底陷入衰退，四分之三的經濟學家預計至2021年底開始出現低迷。

調查指出，僅10%的學會成員預計今年會出現經濟衰退，11%的人認為2020年前可避免經濟衰退。

當2009年6月大衰退正式結束時，經濟開始增長，若它持續到今年6月以後，這波經濟增長將成為史上最長的。與其他國家相比，目前經濟增長相對溫和，年均經濟增長率略高於2%，但許多經濟學家認為，適度的步調有助延長經濟增長速度，部分原因在於控制通膨

全國商業經濟學會的經濟學家贊同美國聯準會（Fed）的利率管理，近四分之三者稱政策制定正確。

去年加息四次後，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）承諾會對利率保持「耐心」（patient），大多數分析師認為這意味著已經完成加息。投資者集體認為聯準會今年不會再提高基準利率，但商業經濟學會調查發現，39%經濟學家仍預計會加息，26%認為聯準會將在今年加兩次息。

調查還發現，經濟學家對如何應對政府龐大的預算赤字問題存在分歧，約一半人贊成提高稅收，另一半人則認為應限制開支。

潛在的加稅中，50%支持基礎廣泛的能源或碳稅，48%支持提高個人或企業稅。

根據新任紐約民主黨眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）提議，將非常富裕的邊際稅率提高到70%，42%的調查受訪者認為此類稅收將有負面影響。17%認為此舉對經濟有利。

此外，超過90%學會經濟學家表示，川普政府與中國和其他國家的貿易衝突增加關稅，將減緩今年經濟增長，估計將減少四分之一個百分點到一個百分點，甚至更多。

經濟聯準會通膨
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