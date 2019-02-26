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葛謨簽紅旗法案 紐約州成全美控槍最嚴

2019-02-26 13:39世界日報 記者朱蕾╱紐約報導

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)與國會眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)25日簽署「紅旗法案」(Red Flag Bill)，該法案阻止那些對周圍造成威脅的人購買和擁有任何形式的槍枝，連署之後紐約州將成為全美對槍枝管控最嚴格的州。

「紅旗法案」也被稱作極端危險的保護法案。葛謨履行承諾，在州議會新會期開始的100天之內，通過打擊槍枝暴力、加強控槍的法案，這是他2019年司法議程的重要內容。

這項法案保證紐約州成全美對槍枝管控最嚴格的州，也讓紐約成全美第一個授權學校老師和行政人員可向法院申請極端風險保護令的州。

葛謨表示，美國因槍枝而死亡的人數比大多數先進國家都要多，在川普總統執政第一年，全國有4萬人因槍擊死亡，是50年來最多。「紐約以通過最強大的槍枝安全法引領全國，然而還須採取更多措施來結束這場大屠殺(Carnage)」。

葛謨說，紐約很自豪地通過了全國第一個紅旗法案，賦予學校教師在他們認為會發生不好事情時可採取措施，當教師或家庭成員看到問題，可以去找法官並獲法院授權的評估；這項法案可拯救生命且不會侵犯任何人權利。

波洛西表示，紐約通過這一具有里程碑意義的槍枝暴力預防立法，創造了歷史，「這些法案大膽且意義深遠，為挽救生命、結束美國無謂的槍枝暴力危機，並提供強大且全面的解決方案，州議會和美國眾議院的領導者必須繼續共同努力，確保不再有家庭被迫忍受槍枝暴力的悲劇和心碎。」

副州長霍楚(Kathy Hochul)表示，去年夏天，她和葛謨一起到全州各學校推動常識性的槍枝安全措施，「紅旗法案」的簽署會進一步推動打擊槍枝暴力，把槍枝從可能傷害自己和他人的人手中奪走。

在此之前，紐約州沒有任何法律允許法院發出命令，暫時禁止有暴力行為、且被認為對自己或他人構成嚴重威脅等危險信號者擁有槍枝，除非此人已被指控犯罪；全國也沒有任何州通過法院介入授權教師和學校管理人員阻止學校槍擊事件。

「紅旗法案」提供所有必要的程序保障措施。根據最近的一項分析，在槍擊事件發生前，超過半數的大規模槍擊犯都表現出警告信號；極端的風險保護令可以防止無數不必要的死亡。

槍枝紐約槍擊
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