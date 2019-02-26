台股ADR周一除中華電外全漲 台積電續漲

2019-02-26 08:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周一除台積電全都上漲，台積電漲1.1%，較台股交易股價溢價2.3%。

美國股市周一收在近四個月最高點，但遠低於早盤高點。美國總統川普表示將延後對中國進口產品提高關稅的期限，是美中談判以來最明進展。但美股已充份反映貿易談判的樂觀情緒，因此漲幅後繼乏力。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.1%，報2796.11點；道瓊工業平均指數漲60.14點，漲幅0.2%，報26091.95點。那斯達克綜合指數上漲0.4%。

標普500指數11大類股中，有7大類收漲。標普500指數科技股漲0.4%，費城半導體指數漲0.8%。

台灣加權股價指數昨天漲68.01點收10,390.93點，台積電漲0.6%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 61.19 +2.31 62.00 -1.30

友達 AUO 11.10 +0.28 11.05 0.46

中華電 CHT 107.01 -0.06 107.00 0.01

台積電 TSM 243.42 +0.48 238.00 2.28

聯電 UMC 11.62 +1.07 11.65 -0.22

資料來源：彭博