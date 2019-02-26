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羅斯：若「川習會」未達協議 美將對陸商品加稅

2019-02-26 06:07聯合報 記者張加╱即時報導

美國商務部長羅斯25日表示，美中若無法在佛州「海湖莊園」的川習峰會達成最終協議，美方將繼續原本對2000億美元中國大陸輸美商品提高關稅的計畫。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平去年12月在阿根廷達成美中貿易戰休兵90天的共識，須在今年3月1日前達成協議，否則川普政府將把對價值2000億美元的大陸輸美商品加徵關稅的稅率從10%提高至25%。

川習在阿根廷達共識後，美中貿易代表團已多次會面磋商，大陸副總理劉鶴日前再度率團赴華府談判；川普24日推文指出，基於美中貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，他將推遲原本計畫在3月1日提高的關稅。

羅斯（Wilbur Ross）25日出席美國商會活動致詞表示，與中方的談判已解決美方面臨的許多問題，因此川普願意稍微延後提高關稅的時限，看雙方能否在「海湖莊園」的峰會達成可執行的協議。

羅斯說，若無法達成，美方將回到原本的計畫，對價值2000億美元的大陸輸美商品加徵關稅的稅率從10%提高至25%，並維持對另外500億美元大陸輸美商品加徵關稅。

川普稍早在白宮一場活動指出，美中貿易談判良好，他將與習近平舉行「簽約峰會」（signing summit），希望能完成協議。

美國商務部長羅斯。華盛頓記者張加／攝影
美國商務部長羅斯。華盛頓記者張加／攝影
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