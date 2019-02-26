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美中接近達貿易協議？川普：將與習舉行「簽約峰會」

2019-02-26 04:00聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普25日指出，美中貿易談判良好，他將與中國大陸國家主席習近平舉行「簽約峰會」（signing summit），希望能完成協議。

川普24日透過推特宣布，基於美中貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，他將推遲原本計畫在3月1日提高的關稅；若雙方都取得近一步進展，將會安排川習在佛州「海湖莊園」會面，以達成協議。

川普的推文並未說明美中貿易戰休兵期延長多久，也未提到他與習近平舉行峰會的確切日期。不過，川普22日在白宮會晤大陸副總理劉鶴時提及，可能於三月某時在佛州「海湖莊園」舉行「川習會」。

川普25日在白宮一場會議談及美中貿易表示，他前一晚告訴大家與中方的貿易對話順利，看來中方很快就會再到美國；「我們將舉行另一場峰會。我們會有一場『簽約峰會』，這更好。希望我們可以完成（協議），不過我們非常、非常接近（達成協議）。」

川普指出，美中也許會達成協議，然後就不用再擔心，這將是件很棒的事。

此外，川普說，他要特別感謝習近平，在北韓問題方面幫助很大，雖然他與北韓領導人的關係「非常、非常好」，但仍需要各方的幫忙。

川普與習近平去年12月在阿根廷達成美中貿易戰休兵90天的共識，須在今年3月1日前達成協議，否則川普政府將把對價值2000億美元的大陸輸美商品加徵關稅的稅率從10%提高至25%。

美國總統川普。報系資料照片／華盛頓記者張加攝
美國總統川普。報系資料照片／華盛頓記者張加攝
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