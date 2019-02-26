前競選助理提告 指控川普強吻

2019-02-26 03:34 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

曾在2016年美國總統川普競選團隊擔任助理的艾娃‧強生(Alva Johnson)，25日在佛羅里達州向聯邦法院遞狀控告川普總統，指控川普2016年8月間在未獲她同意的情況下，於佛州一場造勢活動場外對她強吻。

華盛頓郵報報導，強生接受專訪時說，遭到川普強吻，「我立即有被侵犯的感覺，因為我完全沒料到他會這麼做，我根本也不想被他親。」

她說：「我眼睜睜看著他的嘴唇朝著我的臉貼過來。」

報導指出，強生25日向佛州聯邦法院對川普提告，要求未透露金額的損失賠償，理由是她被川普強吻之後，蒙受情緒痛苦與精神創傷。

強生在訴狀中指出，2016年8月24日在佛州坦帕(Tampa)一場選舉造勢活動場外，川普走出露營車(RV)時便抓住她的手，企圖與她親嘴，但被她轉頭躲開了。她指出，由於自己扭過頭去，結果被川普親到嘴角，內心感受是「毛骨悚然到了極點，而且非常不妥」。

對於強生的指控，白宮發言人桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)回應指出，整起事件聽起來頗為匪夷所思。

桑德斯發表聲明指出，強生所描述之事從未發生，與當時在場幾位具有可信度的目擊者所言，也都不符。

強生在訴狀中把當時佛州檢察長邦迪(Pam Bondi)以及一名競選團隊主管都列為證人，不過，華盛頓郵報報導，這兩名證人後來接受訪問時雙雙表示，並沒看到事件發生。

身為非洲裔的強生在訴狀中也指出，川普競選團隊對她存有歧視，給她的薪水價碼低於白人助理。川普競選團隊則否認她的指控。