DNA還清白 美71歲男冤獄38年獲賠2100萬美元

2019-02-25 23:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ／綜合24日電



坐了38年冤獄的71歲的柯利(右)，將可獲得2100萬元賠償。圖為柯利日前在兩名律師陪同下，向外界談到他的心路歷程。(美聯社) 分享 facebook 分享 facebook

影片來源：YouTube

美國加州西米谷日前與71歲的柯利（Craig Coley）以2100萬元（美元，以下同）達成和解，柯利被誤控1978年謀殺女友及其四歲幼子，坐了38年冤獄，經加州前州長布朗特赦，2017年重獲自由。

西米谷23日表示，達成此和解協議，是為了避免冗長、燒錢且無必要的法律訴訟。西米谷將負擔約490萬元和解金，餘款預期由保險公司及其他財源支付。

市府經理李維特在和解協議書中指出：「雖然柯利遭遇的事無論多少錢都無法彌補，以和解方式終結此案，對柯利和社區都是正確抉擇。」他並表示：「若逕行訴訟，花費將是天文數字。」

加州去年曾通過金額低了許多的賠償，當時的州長布朗核可給予柯利的賠償為195萬元，即冤獄一天賠140元；這已是加州受害者賠償委員會為誤判罪責支付的最高賠償。

1978年，24歲的倫達‧威琪（Rhonda Wicht）親人因她缺席家庭聚會，發現她遭繩子勒斃，她的兒子唐納也被悶死在床。越戰退伍軍人柯利剛與威琪分手，當時即被扣押約談，最後被控兩項謀殺罪名；他沒有犯罪前科。

住在威琪隔壁的一名關鍵證人，指證聽到重擊聲響，並在案發早上看見柯利的卡車停在公寓外；她指出，駕車離開的是一名中等髮長的人。另一名住在威琪樓下的鄰居告訴陪審團，在凌晨5時30分聽到威琪住所傳來噪音。

柯利第一次受審時，陪審團研議四周後，裁決柯利有罪；第二個陪審團1980年確定他的兩項一級謀殺罪名，柯利被判無期徒刑，不得假釋；但柯利始終堅稱自己無辜。

西米谷退休警探班德（Mike Bender）是促成重新調查該案的主要助力，他說，2015年他在布朗辦公室無意中聽說此案。一年後，西米谷警局局長李文斯頓也開始調查此案。布朗2017年宣布，DNA證據和重新調查後證明柯利為無辜。

柯利的律師和檢方發現，對柯利不利的證據前後不一致，而最重要的反證是，威琪遇害時床單上的男子精液和皮膚細胞，與柯利的DNA不符。柯利獲特赦後不久，法官即宣布他為清白無辜，但西米谷警方迄未逮獲真凶。