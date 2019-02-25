巴農：今年將是美國政治史上最刻薄的一年

2019-02-25 17:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合24日電



巴農認為，2019年是美國政治史上最刻薄的一年。美聯社 分享 facebook 白宮前首席策士巴農24日表示，2019年將是自內戰以來美國政治「最尖酸刻薄的一年」(the most vitriolic year)，人們有理由相信，特別檢察官穆勒即將完成的調查報告、紐約檢方對川普公司的調查以及國會眾院民主黨對川普政府的調查，將被民主黨利用作為武器，成為美國混亂與動盪的根源。

巴農在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時預計，在多項調查的壓力下，川普今後一段時間將非常艱難，未來90天到四個月對他就像絞肉機，壓力來自多方面。他說，2019年將是美國政治史上最尖酸刻薄的一年，即使越戰時期也不像這樣。

巴農預計，民主黨人將把對川普的所有調查都當作武器，如今民主黨控制了眾院，眾院及穆勒的調查報告都會變成他們的工具。

川普24日發推文說，他和他的團隊未與俄羅斯勾結，「唯一的勾結是喜萊莉．柯林頓和民主黨全國委員會(DNC)。DNC拒絕交給聯邦調查局(FBI)的伺服器哪去了？FBI兩名探員間的簡訊哪去了？現在要交出來」。

川普曾批評FBI刪除兩名探員的簡訊，但司法部督察長近日宣布，沒有證據顯示FBI有意刪除兩名探員的簡訊。督察長的調查表明，在調查人員要求提交存有兩名探員的通話與簡訊的設備時，這些設備已被重新設置，和用於其他用途。因此督察長無法恢復兩人的簡訊與通話。督察長認為，FBI是因為軟體問題而導致部分簡訊無法存儲。

目前川普正面臨三項聯邦調查，分別是穆勒調查川普團隊2016年大選時是否與俄羅斯勾結及妨礙司法，以及紐約南區檢方的兩項調查，一項是川普的前私人律師柯恩在選舉期間為他向艷星支付封口費，還有一項是調查川普就職典禮委員會是否接受外國資助。

穆勒的調查即將結束，調查報告可望數月後提出。柯恩已向檢方提供了新資料，眾院民主黨準備對川普政府展開多項調查，除通俄案外，還包括川普的移民政策、政府官員的安全許可以及可能的利益衝突。