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國慶將大辦、自詡「民眾最愛的總統」 川普遭群嘲

2019-02-25 17:42世界日報 編譯張玉琴／綜合華盛頓24日電

川普推文攬功已在林肯紀念堂前舉行數十年的國慶焰火慶祝活動，遭社媒嘲笑。美聯社
川普推文攬功已在林肯紀念堂前舉行數十年的國慶焰火慶祝活動，遭社媒嘲笑。美聯社
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川普推文攬功已在林肯紀念堂前舉行數十年的國慶焰火慶祝活動，遭社媒嘲笑。美聯社
川普推文攬功已在林肯紀念堂前舉行數十年的國慶焰火慶祝活動，遭社媒嘲笑。美聯社
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川普總統24日推文提醒美國民眾：預留7月4日華府舉行有史以來最盛大國慶慶典的日子，立即引來網友譏嘲，指他的口氣，像似慶祝國慶是他開創的想法，而且還大言不慚地誇稱，自己是最受美國民眾鍾愛的總統。

川普推文表示：「它(慶祝活動)稱為『向美國致敬』，將在林肯紀念堂舉行。有盛大的煙火施放、表演，還有你們最鍾愛的總統—我，為大家發表演說。」

在如潮的網友回應中，一名網友說：「活了72年，當了兩年總統，川普才發現7月4日有國慶活動，還立刻攬功，好像舉辦慶祝活動全是他的功勞。」

另一網友反問：「他為創辦7月4日國慶活動攬功？真是他，沒搞錯？」還有網友寫道：「川普可以說是他創立7月4日國慶假日，他的追隨者照樣會相信他。」一位網友調侃道：「『你們鍾愛的總統發表演說』，是歐巴馬要演說？」

實際上，官方7月4日在國家廣場施放煙火，已行之數十年。依慣例，首都的國慶活動包括國會山莊的音樂會，以及在華盛頓紀念碑附近施放煙火。

川普約在兩周前，在內閣會議談及國慶活動構想時說：「我們考慮7月4日或前後舉行『向美國致敬』遊行，我猜你們會主張舉行集會，而不是遊行。但我們想舉辦一些活動，或許能成為傳統，在這一帶舉行『向美國致敬』國慶周末活動。」

川普未指明，他說的是遊行還是閱兵。川普看到法國2017年國慶舉行大閱兵後，不久前，他提出「情人節」舉行閱兵的構想。他指出，閱兵或許可在林肯紀念堂舉行，並成為「傳統」和「一個振奮人心的日子」。

川普的構想是裝甲車、三軍加入閱兵行列，並有戰機飛掠上空，但遭軍方和華府官員反對。華府地方官員擔心，軍事設備會損毀當地道路；五角大廈則估計，閱兵花費將達9200萬元，而且目前有數以千計的美軍駐在敘利亞、伊拉克和阿富汗，閱兵不合時宜。

國慶川普
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