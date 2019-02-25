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偷渡華男遭2車連撞身亡 父母獲簽證來美奔喪

2019-02-25 14:36世界日報 記者黃伊奕╱紐約報導

10日在加州上班途中不幸發生車禍去世的莊斌斌的父母，以及於6日因患癌去世的84歲華翁雷錦聰的大兒子，均在國會眾議員孟昭文以及美國亞裔社團聯合總會的幫助下獲得簽證，於本周盡快趕來美國處理親人的後事。

莊斌斌於八年前從福州偷渡來美，在紐約停留了不到一年便前往加州打工，10晚10時左右，他騎著自行車前往加州士德頓(Stockton)超市上班，不幸遭遇一輛車撞擊；該肇事司機見死不救逃離現場，之後又一輛車撞上來，導致莊斌斌慘死街頭。

莊斌斌的父母得知消息悲痛欲絕，委託親屬於18日向亞總會求助，希望能來美送兒子最後一程；亞總會會長陳善莊向孟昭文等國會議員求助，協助莊斌斌的父母在22日上午順利獲得來美簽證。

而來自廣東的雷錦聰退休後於2007年和妻子一起移民來美，但是因患上肝癌，不幸於正月初二撒手人間；其遠在中國的大兒子綠卡申請雖已被批准，現處於擔保期，但沒想到得知父親去世後申請來美卻被拒絕。

雷錦聰的女兒為讓哥哥來美送父親最後一程，同樣向亞總會求助，雖然曾有兩次簽證被拒的紀錄，沒想到哥哥在23日面簽時終獲得批准。

莊斌斌和雷錦聰的親人近期順利獲得簽證，能夠來美參加至親葬禮，加上此前海港城錘殺案死者潘富暉的父母也順利獲得簽證，亞總會對在新春初期就能幫助到三位僑胞感到無比欣慰。

會長陳善莊說，在經歷了去年一整年簽證申請多次碰壁後，今年年初簽證申請明顯順利很多，希望這是美中關係恢復良好的信號，更希望兩國接下來能建立更友好的關係，讓兩國人民受益。

簽證紐約亞裔
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