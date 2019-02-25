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川普：美中談判若順利 一兩周內會有「大消息」！

2019-02-25 10:14聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國總統川普24日表示，他希望和中國達成有利雙方的貿易協議，如果美國和中國談判順利，未來一兩周內將公布重大消息。

川普在白宮告訴美國州長這個消息，兩小時前他才表示要延後原定3月1日對2000億美元中國產品提高關稅的時程。

川普表示：「中國向來很棒。我們希望達成有利兩國的協定，這正是我們現在要做的事。」

美國總統川普24日表示，一兩周內可望釋出美中貿易的重大消息。路透
美國總統川普24日表示，一兩周內可望釋出美中貿易的重大消息。路透
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