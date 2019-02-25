川普：美中談判若順利 一兩周內會有「大消息」！

2019-02-25 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國總統川普24日表示，他希望和中國達成有利雙方的貿易協議，如果美國和中國談判順利，未來一兩周內將公布重大消息。

川普在白宮告訴美國州長這個消息，兩小時前他才表示要延後原定3月1日對2000億美元中國產品提高關稅的時程。