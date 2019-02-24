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暴雪豪雨肆虐美南 亞利桑納旗杆市 雪量破104年紀錄

2019-02-24 22:52世界日報 編譯黃秀媛／綜合23日電

亞利桑納州旗杆市降雪超過40吋，宣布進入緊急狀態；居民們忙著清理屋頂的積雪，以免...
亞利桑納州旗杆市降雪超過40吋，宣布進入緊急狀態；居民們忙著清理屋頂的積雪，以免發生意外。(美聯社)
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阿拉巴馬州Decatur地段嚴重泛洪，民宅被泡在逾呎水中。(美聯社)
阿拉巴馬州Decatur地段嚴重泛洪，民宅被泡在逾呎水中。(美聯社)
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冬季風暴肆虐美國南部地區，連日豪雨使田納西州曼斐斯地區河川氾濫，住宅、公園、公路和橋樑淪為澤國；亞利桑納州旗杆市(Flagstaff)則因降下超過40吋的破104年紀錄的大雪，而宣布進入緊急狀態。

隨著這個氣團向加拿大推進，中西部和東北部部分地區可能降雪六吋；中西部23日晚上出現暴風雪，紐約上州和新英格蘭則雨雪霰交加。

旗杆市從21日起下了35.9吋雪量，比原來在1915年創下的紀錄多出將近5吋，旗杆機場附近更積雪40.3吋。通往旗杆市和附近城鎮的公路22日上午大部分關閉。

這股風暴20日從內華達山脈北部襲向西南部各州，然後挾著雨雪向大平原區和中西部北部推進，明尼蘇達州雙子城和威斯康辛州北部23日上午已下小雪和冰雨，科羅拉多東部、新墨西哥北部、堪薩斯西部和內布拉斯加西部雪勢較大。

南部地區有幾十條公路和道路因大雨成災關閉，田納西與北卡羅來納交界附近的40號州際公路即因落石封閉。

南部許多地區發布迅洪警報；密西西比州布魯斯一帶河川泛濫，滾滾急流湧進住宅和商店；格拉納達市有幾十條街道和住宅被水淹沒，宣布緊急狀態。

田納西州也受到洪水威脅，訊號山鎮一家賽百味速食店被土石流摧毀，幸而沒有造成傷亡。

氣象專家警告田納西西部、密西西比北部、阿肯色東部要注意強烈暴風雪，並可能出現強風、龍捲風和大冰雹

肯塔基州因河水氾濫，22日關閉俄亥俄河上通往伊利諾州開羅市的51號橋樑，可能要到28日以後才能恢復通行。

俄亥俄河在開羅市的河段24日可望出現洪峰，並將創下歷來第三高水位。田納西河在田納西州沙凡納附近河段，也可望出現接近歷來最高水位的洪峰。

田納西州Chattanooga地區部分公路23日因落石封閉。(美聯社)
田納西州Chattanooga地區部分公路23日因落石封閉。(美聯社)
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降雪洛杉磯冰雹機場龍捲風
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