暴雪豪雨肆虐美南 亞利桑納旗杆市 雪量破104年紀錄

亞利桑納州旗杆市降雪超過40吋,宣布進入緊急狀態;居民們忙著清理屋頂的積雪,以免發生意外。(美聯社) 分享 facebook 阿拉巴馬州Decatur地段嚴重泛洪,民宅被泡在逾呎水中。(美聯社) 分享 facebook

冬季風暴肆虐美國南部地區,連日豪雨使田納西州曼斐斯地區河川氾濫,住宅、公園、公路和橋樑淪為澤國;亞利桑納州旗杆市(Flagstaff)則因降下超過40吋的破104年紀錄的大雪,而宣布進入緊急狀態。

隨著這個氣團向加拿大推進,中西部和東北部部分地區可能降雪六吋;中西部23日晚上出現暴風雪,紐約上州和新英格蘭則雨雪霰交加。

旗杆市從21日起下了35.9吋雪量,比原來在1915年創下的紀錄多出將近5吋,旗杆機場附近更積雪40.3吋。通往旗杆市和附近城鎮的公路22日上午大部分關閉。

