買賣人口賣淫暗黑按摩院 全美9000多家

2019-02-24 15:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合23日電



性交易人口買賣已成全國問題。 美聯社 分享 facebook

職業美式足球新英格蘭愛國者隊老闆克瑞夫特在佛羅里達州買春被逮，使性交易人口買賣再度引起注意，也凸顯出這是遍及全美的嚴重問題。

「今日美國報」報導，全國販賣人口熱線的統計資料顯示，2017年美國接到8500多件販賣人口通報案件，其中6018件涉及性交易。

主持這個熱線的非營利組織「美國北極星」（U.S. Polaris），沒有正式統計全美有多少販賣人口的受害人，不過它估計有幾十萬人，包括成年人和未成年人，以及被迫賣淫和出賣勞力的人。

像克瑞夫特光顧的那種非法按摩院和水療院，是販賣人口業最主要的賣淫場所。北極星去年的報告指出，美國有9000多家非法按摩店，遍布全美各地，一年營收25億元。

這些按摩院大多互通聲氣，而且大部分與更大的犯罪組織有關連，這些組織則與許多賣淫婦女原屬國家有關係；這些婦女有許多被迫賣身，失去自主能力，也拿不到錢。

除了按摩水療院的性交易，還有許多兒童被迫做奴工和賣淫。去年3月的報告指出，有「性交易人口買賣聖地」之稱的威斯康辛州密爾瓦基市，從2013年到2016年有340名不滿25歲的年輕人和未成年人證實受害。

刊登分類廣告的網站Backpage.com即因助長色情業被司法部查封，結果美國和加拿大各地性工作者卻紛紛在社群媒體哀歎這使他們失去安全保障和可靠財源。

許多性工作者表示他們將繼續在較小的網站登廣告，同時對前途憂心忡忡；一名性工作者說：「很多人打算面對無家可歸、流落街頭的生活。」

Backpage關閉也影響執法作業。以前司法人員能夠根據網站上的廣告尋找受害人，也能要求網站撤除有問題的廣告和提供有關紀錄，現在卻失去這種助力。

求助無門的受害者可以打電話給全國販賣人口熱線，這個專線提供200多種語言和日夜不停的服務，電話號碼是1-888-373-7888。