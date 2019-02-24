掃黃掃到最大咖? 川普大金主、77歲億萬富豪也涉買春

2019-02-24 15:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 、記者胡玉立／綜合報導



另一名波士頓億萬富豪被指控與賣淫團夥有染川普的大金主之一、還有更大咖？佛州檢察長：不知情。 路透 分享 facebook

職業美式足球（NFL）新英格蘭愛國者隊（Patroits）老闆克瑞夫特（Robert Kraft）涉嫌買春被捕後，傳初還有更「重要」人士也涉案，媒體報導，其中一人是川普總統的大金主之一、77歲的波士頓億萬富豪柴爾斯（John Childs）。

被指控涉入賣淫集團活動的柴爾斯並未被捕，並發表聲明否認警方與他接觸，強調自身清白；但檢方已聲請搜索票展開進一步調查。

花旗前總裁海文斯一併遭調查

「彭博資訊」（Bloomberg）報導，根據警方資料，亞洲蘭花提供1月18日至22日的視頻，總計有25名買春男性出現，其中克瑞夫特出現兩次，其他人都暫以「某人」稱之。除了克瑞夫特，另外還有兩位知名金融界人士，花旗集團前任總裁海文斯（John Havens）、柴爾斯也遭到調查。

海文斯22日受訪時說，警方完全沒有聯繫他有關控罪之事，任何指控他召妓的事都是錯的，他已聘請律師處理。

柴爾斯也透過「彭博資訊」否認相關情色指控「完全不實」，「已協請律師處理」，澄清「警方未就相關指控與我聯繫」。

柴爾斯在麻州創辦同名私募基金企業「柴爾斯機構」（J.W. Childs Associates），他是共和黨及多個共和黨政治行動委員會（PAC）的主要捐款人，曾贊助共和黨保守派的「成長俱樂部」（Club for Growth）、前眾院議長萊恩（Paul Ryan）和2012年共和黨總統候選人羅穆尼（Mitt Romney）。

大選時柴爾斯捐25萬挺川普

柴爾斯在上次選舉中捐款430萬元（約台幣1.3億）給共和黨團體，其中最大手筆捐款（約台幣768萬）贈予支持川普的超級政治行動委員會「美國優先行動」（America First Action）。

克瑞夫特也發表聲明強調自身清白，他與柴爾斯交情甚篤。

體育新聞頻道ESPN記者舍夫特（Adam Schefter）報導，在佛州買春被捕的億萬富豪克瑞夫特並非此案「最大咖」；對此，佛州檢察長發言人艾德蒙森（Mike Edmondson）表示「不知情，也不知舍夫特所云」。

官員表示，警方在上周的突襲行動中查獲18萬元到20萬元不等的現金，另有諸多細節尚未公布；官員說，「這還只是冰山一角」，未來可能會調查出更廣泛的人口販運活動。