R＆B巨星凱利涉性侵多名未成年少女 遭控10重罪

2019-02-23 16:12 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



（影片來源：ChicagoABC7)

節奏藍調(R&B)巨星凱利(R. Kelly)涉嫌在1998年到2010年間，性侵四名女性，其中三人未成年。伊利諾州庫克郡地方檢察官福克斯(Kim Foxx)22日以性侵罪將他起訴；凱利則於22日晚間8時15分向警方投案。

庫克郡法官22日上午曾對凱利簽發拘捕令；福克斯表示，檢方以十項嚴重刑事性侵罪起訴凱利，保釋庭將在23日下午召開，庭審日初步訂為3月9日。

福克斯說，四名受害者中，第一名女性在1998年5月26日到1999年5月25日間，遭性侵四次；第二名受害者則在1998年9月26日到2001年9月25日間，遭性侵兩次；第三名女性受害者則在2003年2月18日遭性侵；第四名稱遭凱利性侵三次，時間為2009年5月1日到2010年1月31日間。

福克斯表示，嚴重刑事性侵罪為二級重罪，十項罪名將分別可處最高7年徒刑，也就是說，凱利若罪成，最高可判處70年徒刑。

月前LifeTime頻道首播「R. Kelly倖存者」(Surviving R. Kelly)系列紀錄片後，福克斯即出面呼籲受害女性勇敢站出來，此紀錄片也引起全美轟動，紀錄片中包括數十年來曾遭凱利魔爪虐待的受害者受訪影像，還有他工作團隊的工作人員參與拍攝，也因此揭露凱利的黑歷史。

著名律師亞溫納提(Michael Avenatti)上周交給福克斯一份錄影帶，影片中包括凱利與未成年少女性交畫面，目前這部影片被推測是檢察官指控的關鍵證據之一。

現年52歲的凱利，早在2008年就曾被控性侵，當時檢察官是以一捲約27分鐘的影片做為證據，影片中他與僅13歲的女孩發生性關係，但這名女孩最後卻沒有出庭作證，使得陪審團對這起涉嫌兒童色情行為的控罪，做出「不成立」的裁決。

凱利的律師格林伯格(Steven Greenberg)持續否認不當行為，並表示相信凱利會從指控中清白脫身。

儘管凱利面臨指控已經有一段時間，但仍受到相當廣泛的支持，不過，隨著近幾個月來證據越來越多，且長達六小時的紀錄片成為社交媒體焦點，去年他原訂在芝加哥伊利諾大學舉辦的演出，因公眾強烈抗議而被迫取消。

凱利歌壇紀錄輝煌，曾獲葛萊美獎，他1994年與麥克傑克森(Michael Jackson)合作的「You Are Not Alone」 ，為當年冠軍歌曲；1996年，更以「I Believe I can Fly」紅遍全球。

但之後他開始陸續傳出醜聞，包括性騷擾未成年女孩、囚禁女性，甚至傳聞他建立了某種教會，幫女性洗腦使她們成為性奴隸。