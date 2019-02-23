邪教控制女性、與未成年女歌手結婚 凱利涉性犯罪

2019-02-23 16:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合22日電



紐時列舉凱利20年來性虐惡行，2008年曾陷14項兒童色情罪名，後來平安脫身。 世界日報趙元良 分享 facebook 節奏藍調歌手凱利(R. Kelly)過去20年來爭議纏身，不僅被揭發與15歲的未成年女歌手結婚，也傳出他以類似邪教的手法控制女性，還牽涉一段聲名狼藉的性愛影片，但這些爭議一直沒有實質影響他的音樂生涯。

「紐約時報」報導，早在凱利本周被伊利諾州檢察官福克斯(Kim Foxx)起訴前，即曾在2008年身陷14項兒童色情罪名的官司，但最後仍平安脫身。長期追蹤對凱利指控爭議的音樂記者德羅加提斯(Jim DeRogatis)表示，「這已經醞釀30年了」。

「紐約時報」報導，已經停刊的知名流行音樂雜誌VIBE，20多年前曾在報導中質疑，與凱利結婚的女歌手艾利亞(Aaliyah)，在結婚證書上寫的年齡18歲，究竟是否屬實；後來外界發現她結婚時才15歲，這宗婚姻因而被撤銷。

2002年凱利因為兒童色情罪名被捕，檢察官指稱在一捲性愛錄影帶中發現，凱利與一名未成年女孩發生性關係。當時凱利律師接連多次申請延審本案，使這宗官司一拖就是六年，這段期間凱利則推出一首又一首的高人氣單曲。

儘管有14位證人指證影片中的女孩身分，但她從未出庭作證，讓凱利律師得以抗辯法庭無法證明她的身分，最後凱利的14項罪名全都被判無罪。

2017年爭議再起，德羅加提斯在新聞網站BuzzFeed發表報導，形容凱利以「邪教」方式控制女性，把她們與家人分開，並且嚴格控制日常生活。

今年1月凱利又成為外界焦點，電視頻道Lifetime播出總共六集的紀錄片「Surviving R. Kelly」，其中包括多位女性在鏡頭前控訴自己在1990年代被凱利性虐，伊利諾州與喬治亞州當局隨即展開調查。

在民權團體強大壓力下，為凱利發片的唱片業者RCA於該紀錄片播出後兩周，把凱利的作品全部下架。

報導提到，凱利之得以從2008年的官司脫身，關鍵是受害女孩一直不現身，讓檢方很頭痛。當時一位陪審員說：「我們都能感受到這個案子很陰暗。」