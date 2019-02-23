親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
抵制華為有歧見
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

內湖民宅火警 1男死亡1女命危

直播／韓國瑜北上挺鄭世維 萬人湧入塞爆現場

警揭黑幕---人口走私賣淫年撈25億 從業女子多為華韓裔新移民

2019-02-23 16:25世界日報 記者胡玉立／綜合報導

美國按摩店性販運是25億元生意，從業員多為華裔和韓裔/按摩女如奴隸每天接客八人，...
美國按摩店性販運是25億元生意，從業員多為華裔和韓裔/按摩女如奴隸每天接客八人，沒有休假。 法新社
分享
美國人口販運集團每年在按摩店強迫賣淫賺進25億元，按摩女大多是背負債務又不懂英語的華裔或韓裔新移民；新英格蘭愛國者隊老闆克瑞夫特（Robert Kraft）被控在按摩店召妓案，警方在南佛羅里達州至少查獲五家店，並指出按摩女在店中過著奴隸般的生活。

2018年由反奴隸組織Polaris提出的報告指出，非法按摩店是美國第二大人口販運業，排名第一是應召賣淫的「援交服務」。人口販運集團強迫女性在按摩店賣淫，每年收入達25億元。

紐約州和加州是招募新按摩女郎的主要入境口岸，她們通常被自己認識的熟人找來美國，但入境美國後，她們就會受到脅迫要她們安靜聽話賣淫，而且每隔幾周就會搬去他處。

取締南佛州非法按摩店的馬丁郡（Martin County）警察局長史奈德（William Snyder ）22日指出，「以一天接客8人計算，她們每人每年接客1500人，根本沒有放假日。」

史奈德還說，這些按摩女的生活條件艱苦，在按摩店裡吃住，沒有交通工具可用。非法按摩店主要沿著高速公路或在各賣場店家後方散布，數目多達9000多個。

在歷經八個月的聯合調查行動後，史奈德表示，大約100名男子將遭指控。他相信會有更多人檢舉，也會有更多逮捕行動，「這只是冰山一角。」

史奈德表示，包括國土安全部、聯邦國稅局、警方和衛生當局，都參與這項調查行動，目前有五家佛州按摩店是調查目標。

全國人口販運熱線指出，2018年佛州性交易案發生場所第一名是酒店和汽車旅館（34例）、住家第二（29例），非法按摩業排名第三（22例）；而此行業的從業員約一半是美國公民，另一半被歸類為外國人。

按摩賣淫奴隸
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

川金二會結束後 美國務卿將訪菲律賓

2019-02-23 17:06

邪教控制女性、與未成年女歌手結婚 凱利涉性犯罪

2019-02-23 16:16

R＆B巨星凱利涉性侵多名未成年少女 遭控10重罪

2019-02-23 16:12

亞裔女性藝術家聯盟 獲紐約市府獎助金

2019-02-23 13:47

美移民政策緊縮 國際留學生求職趨難

2019-02-23 13:46

8大道貨車臨停 3000元瞬間被偷

2019-02-23 13:46

臉書擅收集手機戶個資 紐約州長下令查

2019-02-23 13:36

影／洛城飄雪30年一遇 今起回暖

2019-02-23 13:34

川普提名駐加大使 出任駐聯合國大使

2019-02-23 13:26

跨國同志生雙胞胎 其中1人美國籍喬很久

2019-02-23 13:24

推翻川普緊急狀態命令 美眾院將表決

2019-02-23 13:21

美擬禁H-1B簽證配偶工作

2019-02-23 13:01

除雪未達標 新罕布夏警3小時罰20車

2019-02-23 12:56

救財政 伊州長擬對境外收入徵州稅

2019-02-23 11:29

提供充電、照相、小吃 26捷運站將設自動販賣機

2019-02-23 11:28

小金人收視難題：2019奧斯卡與缺席的主持棒

2019-02-23 10:57

不讓川普蓋邊牆 民主黨提案強制中止緊急狀態令

2019-02-23 09:31

川普近期將討論撤銷華為告訴

2019-02-23 07:55

影／賣熱巧克力贊助築牆 美男童被罵「小希特勒」

2019-02-22 17:40

66歲的她靠著就業培訓 提升自我重返職場

2019-02-22 17:28

入籍美國最長等31個月 申請人寧可十年換一次綠卡

2019-02-22 15:33

和柯瑞同台 歐巴馬：真男人不必8個女人圍繞

2019-02-22 15:08

華裔女童染敗血症亡 400人捐2.5萬美金喪葬費

2019-02-22 15:06

桑德斯主張課富人稅 卻擁3房年入逾百萬美元

2019-02-22 15:04
看更多

熱門文章

讓人自嘆禽獸不如的富二代！身價數十億、帝王蟹天天吃...

2019-02-23 10:00

東京民宅搜出500具人骨 嚇壞左鄰右舍

2019-02-22 17:48

驚！將狼誤認為狗 工人救牠還讓睡腿上

2019-02-23 13:00

僧侶不聽勸慘遭象群活活踩死 被拖行、屍骨分離

2019-02-22 21:43

79歲阿嬤遇搶匪不驚慌 直接開槍怒嗆「射爆你大腦」

2019-02-22 17:20

中美最新磋商出現新情況 3細節瞧端倪

2019-02-23 14:32

川普近期將討論撤銷華為告訴

2019-02-23 07:55

1架洛城─紐約班機為何能創下近20年最快抵達紀錄？

2019-02-23 12:10

男醫趁麻醉舔女病患胸部 法院稱「是幻覺」判無罪

2019-02-22 20:36

彭博調查：中國終難逃川普再度加徵關稅

2019-02-22 23:01

美中新一輪貿易談判延長 周末續談

2019-02-23 05:32

中共與沙烏地簽署280億美元合作協議

2019-02-22 22:48

川普會見劉鶴 敲定中美本輪磋商延長2天

2019-02-23 09:03

戈巴契夫親筆簽名油畫 一句「原諒我」賣到563萬元

2019-02-22 17:10

美封殺立場鬆動 華為：準備好公平競爭5G

2019-02-23 02:49

日航太跨步 登陸新小行星

2019-02-23 00:06

滅IS最終戰來了 敘利亞武裝部隊撤出平民後備戰

2019-02-22 21:40

扯！副機師酒測超標 全日空班機延誤1個半小時

2019-02-22 22:26

女生真的香香的！ 日本研究：這年紀後體香會消失

2019-02-23 16:25

美中貿易談判 川普可能將華為中興通訊納入協議

2019-02-23 08:49

剩食歪風掰掰！德國推變色包裝減少食物浪費

2019-02-23 10:12

展現太空實力 日搶先登上小行星

2019-02-23 00:31

南韓闢建半導體金三角 將與中國對抗

2019-02-22 18:16

川普會劉鶴 美中談判報喜

2019-02-23 02:49

影／賣熱巧克力贊助築牆 美男童被罵「小希特勒」

2019-02-22 17:40

沙國將投資中國280億美元

2019-02-23 02:49

特斯拉Model 3開始在中國出貨 比預期提前一周

2019-02-22 17:32

川普有意延長關稅大限 3月將見習近平

2019-02-23 06:12

澳議員脫口說「該死的中國佬」 總理急發微信安撫華裔

2019-02-22 18:20

似向華為釋善意 川普稱美國發展5G要贏的正當

2019-02-22 17:24

強震襲擊厄瓜多與秘魯邊境 規模7.5

2019-02-22 23:30

樂觀美中貿易談判結果 美股收紅

2019-02-23 06:37

川普會見劉鶴：磋商取得巨大進展

2019-02-23 09:52

貿易戰休兵期限將至 川普將與中方代表會面

2019-02-23 05:48

秘魯和厄瓜多邊界7.5地震 目前未傳災損

2019-02-22 19:44

影／信用卡自動還款 藏大陷阱

2019-02-23 13:36

擴大投資加拿大 華為：拒為中國開後門

2019-02-22 23:29

淘汰農藥採友善農法 也夠養活全歐洲人

2019-02-23 11:25

美股跌害牙仙變更摳了！美童掉牙連兩年貶值

2019-02-22 17:11

放生華為？川普：不會封殺外國5G業者

2019-02-22 18:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top