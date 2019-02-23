警揭黑幕---人口走私賣淫年撈25億 從業女子多為華韓裔新移民

2019-02-23 16:25 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國按摩店性販運是25億元生意，從業員多為華裔和韓裔/按摩女如奴隸每天接客八人，沒有休假。 法新社 分享 facebook 美國人口販運集團每年在按摩店強迫賣淫賺進25億元，按摩女大多是背負債務又不懂英語的華裔或韓裔新移民；新英格蘭愛國者隊老闆克瑞夫特（Robert Kraft）被控在按摩店召妓案，警方在南佛羅里達州至少查獲五家店，並指出按摩女在店中過著奴隸般的生活。

2018年由反奴隸組織Polaris提出的報告指出，非法按摩店是美國第二大人口販運業，排名第一是應召賣淫的「援交服務」。人口販運集團強迫女性在按摩店賣淫，每年收入達25億元。

紐約州和加州是招募新按摩女郎的主要入境口岸，她們通常被自己認識的熟人找來美國，但入境美國後，她們就會受到脅迫要她們安靜聽話賣淫，而且每隔幾周就會搬去他處。

取締南佛州非法按摩店的馬丁郡（Martin County）警察局長史奈德（William Snyder ）22日指出，「以一天接客8人計算，她們每人每年接客1500人，根本沒有放假日。」

史奈德還說，這些按摩女的生活條件艱苦，在按摩店裡吃住，沒有交通工具可用。非法按摩店主要沿著高速公路或在各賣場店家後方散布，數目多達9000多個。

在歷經八個月的聯合調查行動後，史奈德表示，大約100名男子將遭指控。他相信會有更多人檢舉，也會有更多逮捕行動，「這只是冰山一角。」

史奈德表示，包括國土安全部、聯邦國稅局、警方和衛生當局，都參與這項調查行動，目前有五家佛州按摩店是調查目標。

全國人口販運熱線指出，2018年佛州性交易案發生場所第一名是酒店和汽車旅館（34例）、住家第二（29例），非法按摩業排名第三（22例）；而此行業的從業員約一半是美國公民，另一半被歸類為外國人。