影／洛城飄雪30年一遇 今起回暖

2019-02-23 13:34 世界日報 洛杉磯報導



影音來源：記者楊青

大洛杉磯21日普降瑞雪，南加州山脈白雪皚皚，多個乾旱的滑雪場積雪數呎。國家氣象局22日表示，21日降雪是大洛杉磯平原30年來首度降雪，一些海拔只有數百呎的小山岡在數小時白了頭，沿海地區也見飄雪，非常罕見。

國家氣象局安錫諾觀測站22日發布報告指出，超冷低氣壓21日橫掃南加州，造成許多平原地區降雪降雨降冰雹甚至出現雷暴。海拔700至1000呎地區都降雪降雨，甚至地處陸的聖瑪利諾和鑽石吧等城市，不少華人也見到飄雪。

「當時雨夾著雪往下落，有人喊了一聲下雪了，所有的孩子都衝出教室」，女兒在庫卡蒙加牧場讀小學的唐藝舞坊總監謝露嬉表示，一個多小時，她的手機上全是朋友們上傳的雪景照片，草地上，屋頂上，附近山頭上一片白茫茫。來洛杉磯四年還是第一次。

30年一遇，大洛杉磯地區再見瑞雪，民High 分享 facebook

「我們當時正在家裡唱卡拉Ok，突然屋頂和窗戶響得像打鼓一樣」，家住東谷的周先生表示，拉開門，後院白花花已是滿地冰雹，狗狗們非常享受。往年下冰雹不超過三分鐘，當天的冰雹卻下了將近半小時。住家的後山只有幾百呎，當晚也白了頭，鄰居們都爭相照相，像過冰雪節一樣熱鬧。

國家氣象預報發言人馬錫強22日表示，此次洛杉磯平原和山腳地區罕見大規模降雪冰雹，主要是冬季暴風雨加上北方南下超強的超冷氣壓造成。但周六之後低氣壓南下，西南風轉為北風，加上冷空氣不斷加強下沉，冰點降至1500呎至2000呎，而21日低氣壓中心正好經過加州，其不穩定性造成許多地方降雪冰雹，一些地區還出現打雷和雷暴。馬錫強表示，預報中心所在的Palmdale已接連兩天下雪，每天都飄雪好幾次，每次前後半小時左右，「這樣的情景上一次是2008年」。

國家氣象局氣象分析員Bruno表示，21日大規模的降雪沒有影響到洛杉磯市中心。洛杉磯市中心上一次降雪是在1962年1月21日和22日，連續兩天飄雪花，至今已有57年。洛杉磯市自1877年開始有氣象紀錄以來，在142年中只有兩次可測數量的降雪，其中最大的是1932年1月15日降雪2吋，其次是1949年1月9日降雪0.3吋。洛杉磯地區和范杜拉縣較大面積的降雪是在1989年2月8日，當時聖費南度谷和千橡樹等地區降雪多達5吋。

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馬錫強表示，21日的雨雪和冰雹天氣可算是此波低溫和冬季暴風雨告一段落，未來一周基本是晴朗天氣，氣溫也會逐漸回升。根據氣象局一個月的中期預報，3月降雨量將恢復到正常年份的平均水平，但溫度可能稍高。

馬錫強表示，從去年10月到2月22日，洛杉磯縣大部分地區的降雨量已達到正常平均水平的150%，與去年10-30%相比，許多城市的降雨量已十倍於去年，而且已達到或超過正常水平的全年雨量。據氣象局中長期預測，今年3、4、5月，大洛杉磯地區降雨將與正常年份持平。