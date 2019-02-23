美移民政策緊縮 國際留學生求職趨難

2019-02-23 13:46 世界日報 紐約報導



美國高校多年來一直是國際留學生的首選，但近兩年來美國國際留學生數量卻出現下降趨勢；22日佩斯大學(Pace University)校長邀請第65選區紐約州眾議員牛毓琳和該校八名國際學生進行對談，學生表示隨著移民政策愈發趨緊，他們找工作的困難也更大。

赴美留學國際生人數降 國際生:找工作愈來愈難 分享 facebook

根據國際教育協會(Institute of International Education)的數據顯示，去年美國國際留學生數量減少6.6%，是美國註冊在校國際學生數量歷年來第一次減少，專家指出如果國際學生數量持續減少，就說明美國高等教育對外國學生的吸引力下降，很可能會對美國高校產生影響。

參加對談會的八名學生分別來自越南、韓國、巴西、冰島、印度、白俄羅斯和圭亞那，包括本科生和研究生；牛毓琳笑稱自己像是來到聯合國，非常欣慰看到多元學生面孔。

牛毓琳說，她的父母當年也是以留學生身分來到美國，她理解留學生初到異國他鄉打拚的苦和樂，並強調擁有良好教育背景的留學生，能從很多方面促進美國社會的進步。

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來自圭亞那、目前在商學院就讀的Tandeika Johnson表示，她當初選擇到佩斯讀書，是看重該校學生的高就業率，她認為在愈發緊縮的移民政策下，國際學生就業形勢嚴峻，不過佩斯提供很多就業指導，一定程度上提升了自己的就業信心。

牛毓琳表示，雖然移民政策是由聯邦政府制定，但紐約州府也積極在力所能及的範圍內通過教育、移民相關法案，以保障紐約移民的權益。

來自越南的Sammy Thai和來自韓國的Jungeun Kim分享他們在社交禮儀方面經歷的文化衝擊，從亞洲國家注重個人空間、朋友間問好不會有肢體接觸，到美國後逐漸適應大家熱情的擁抱、貼面等問好禮節。

牛毓琳對此也感同身受，她說自己上初中時第一次被同學擁抱問好，當時她全身僵硬，很不適應；從小在美國多地生活過的她，也比較了紐約這座文化大熔爐與其他較小的美國城鎮間的不同。