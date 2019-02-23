亞裔女性藝術家聯盟 獲紐約市府獎助金

2019-02-23 13:47 世界日報 紐約報導



最新「從終點到達布碌崙」名單出爐 2萬元助15團體發展文化旅遊 分享 facebook 布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)聯合布碌崙藝術委員會(BAC)執行董事長Charlotte Cohen，日前宣布最新的「從終點到達布碌崙」獎(Destination>Brooklyn Awards)名單，將提供2萬2500元的補助金給布碌崙15個藝術和文化組織，為他們發展當地的文化旅遊提供資金，得獎團體也包括亞裔文化組織。

「從終點到達布碌崙」補助金計畫自2015年推出，由布碌崙區長辦公室、紐約市和公司基金會(NYC & Company Foundation)共同撥款，隨著該計畫步入第五個年頭，已成功資助當地近100個藝術和文化團體，注入總投資超過14萬元的資金，補助金提供藝術團體在創造、製作和推廣時所需的費用。

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最新出爐的「從終點到達布碌崙」名單中，共有15個藝術和文化團體獲得補助金，各獲1500元的資金。其中，Gowanus區共有五個文化組織獲得此次撥款，Red Hook有兩個組織，布碌崙其他地區則有一個文化組織取得資金。

亞裔美國女性藝術家聯盟(Asian American Women Artists Alliance)是唯一獲得撥款的亞裔文化組織，以推廣亞裔視覺、文學和表演藝術為主。

「布碌崙一直以來都是體驗藝術文化的最佳目的地，而我們的『從終點到達布碌崙』補助金計畫，給予居民和旅客更關注這些藝術團的機會」，亞當斯表示，「感謝布碌崙藝術委員會、紐約市和公司基金會的長久合作，幫助文化旅遊在這個區域持續如火如荼地發展」。