提供充電、照相、小吃 26捷運站將設自動販賣機

2019-02-23 11:28 世界日報 芝加哥報導



芝加哥捷運局(CTA)宣布，該部門計畫在CTA車站安裝三類新型自動販賣機，分別為乘客提供照相、購買電話充電器或健康小吃等商品，這項新服務預計近日開始在各車站陸續啟用。

CTA計畫在26個捷運站安裝35台名為「MobileQubes」的充電寶自動售貨機，顧客可以一天4.99元租用，每增一天0.99元，也可以49.99元購買充電寶，大部分自動售貨機會安裝在紅線捷運。

CTA表示，將在紅線格蘭德站(Grand)、綠線印第安納站(Indiana)、粉線戴蒙站(Damen)，以及紅、棕、紫線交匯的富樂頓站(Fullerton)安裝四台零食機，供應沙拉、湯、三明治、小吃及飲料等。

26個CTA捷運站 將增設販賣機 分享 facebook

此外，CTA還將在紅線芝加哥站(Chicago)安裝一個照相亭，乘客可以5元拍攝人像，也可以14.99元拍攝護照及身分證照片。

「希望藉此提升乘客服務品質」CTA總裁卡特爾(Dorval Carter)說，這些試點項目可為民眾提供更多便利。不過，乘客對這些「便利」販售機反應不盡如人意。

「我覺得是在浪費錢」24歲的哈里斯(Linda Harris)說，她每天搭乘紅線和藍線時都需要充電寶，而相對照相館和健康零食，她更希望通勤速度加快。

拉度(Judy Raddue)發布推文表示，棕線不需要零食販售機，最好增設加熱器，戴維斯(Kevan Davis)在臉書上說，CTA應運行更多班次列車。

有鑑於CTA捷運和公車都不鼓勵進食，乘客對安裝零食機感到困惑，「CTA買零食，那他們允許在捷運和公車上吃東西了嗎」德魯墨(James Drummer)說。肖尼西(Mary Puckett Shaughnessy)則表示，「在CTA買食物，聽起來就怪怪的」。