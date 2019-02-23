救財政 伊州長擬對境外收入徵州稅

2019-02-23 11:29 世界日報 芝加哥報導



伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)日前公布2019年最新預案，其中包括可帶進逾10億新收入的多項徵稅計畫，例如塑膠袋收費、娛樂性大麻及運動博彩合法、電子菸與香菸增稅等，其中還計畫向國外收入增收州稅，預期許多伊州民眾將受新稅賦影響。

伊州長新預算案徵稅計畫 境外收入擬徵州稅 分享 facebook

這些新提出的稅賦計畫如下：

塑膠袋收費：普立茲克提案要求每個塑膠袋需額外收費0.05元，如已徵收此費用者，如芝加哥在則可免除二次收費，預計這項措施可讓伊州獲益1900萬至2300萬元。

電子菸徵稅：伊州將向電子菸批發價格徵收36%的稅，預計收入1000萬元。

香菸增稅：每包香菸的州稅將從現行的1.98元提高到2.3元，預計收入5500萬元。

此外，普立茲克還提出，以體育博彩、娛樂性大麻合法化、累進所得稅等方式為伊州創造新收入。

運動博彩：伊州計畫發出20張運動博彩營運執照，博彩者可在網上或親自投注，其中總收入的兩成將繳作州稅，普立茲克估計，此項目可為財庫帶來7700萬元至1.36億元的稅收，而營業執照收入預計可達2億元。

娛樂用大麻：普立茲克表示，娛樂用大麻如合法後，每年可增加1.7億元稅收。

州府其他收入：

─提高電動賭博機的稅率，可產生8900萬元。

─降低零售商的州稅豁免，將帶來7500萬元收入。

─以往可獲聯邦免稅的境外收入，現在伊利諾州擬徵州稅，屆時可望為州府帶來9400萬元稅收。

─從「欠稅者大赦計畫」中撥款1.75億元；並通過逐步削減私立學校獎學金稅收抵免項目獲得600萬元。

─評估管理醫療保險機構計畫，預計為醫療補助計畫帶來3.9億元額外資金。

「累進式」所得稅提議

普立茲克22日表示，他將力促「累進式」所得稅在春季前出台具體施行方法，此法施行後將取代現行的統一稅率，即高收入者支付更高稅率。

該項提議需通過伊州憲法修正，並獲得參眾議會五分之三投票批准，然後才能交付選民公投，且需有逾五分之三選民支持才會落實。