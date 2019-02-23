川普近期將討論撤銷華為告訴

2019-02-23 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國總統川普22日表示，他將在未來幾周與美國司法部長巴維理（Bill Barr）及律師討論撤銷對中國科技公司華為刑事告訴的可能性。

美國司法部1月控告華為與財務長孟晚舟。孟晚舟去年12月在加拿大過境時遭逮捕，她和華為被控違反伊朗貿易制裁與竊取商業機密。

川普試圖與中國敲定貿易協議，他在白宮會晤中國國務院副總理劉鶴晤前被問到華為一事。川普表示仍未做出最後決定，但「目前尚未討論（撤銷告訴）」。