親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
抵制華為有歧見
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯侯會破局！ 侯友宜腰傷、柯文哲獨撐雙北論壇

她15歲車禍成為植物人 體驗遲來28年的高中生活

川普近期將討論撤銷華為告訴

2019-02-23 07:55聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國總統川普22日表示，他將在未來幾周與美國司法部長巴維理（Bill Barr）及律師討論撤銷對中國科技公司華為刑事告訴的可能性。

美國司法部1月控告華為與財務長孟晚舟。孟晚舟去年12月在加拿大過境時遭逮捕，她和華為被控違反伊朗貿易制裁與竊取商業機密。

川普試圖與中國敲定貿易協議，他在白宮會晤中國國務院副總理劉鶴晤前被問到華為一事。川普表示仍未做出最後決定，但「目前尚未討論（撤銷告訴）」。

川普並再度表示，考慮延長美中貿易戰休兵期限。

華為財務長孟晚舟。美聯社
華為財務長孟晚舟。美聯社
分享

川普孟晚舟國務院
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

影／賣熱巧克力贊助築牆 美男童被罵「小希特勒」

2019-02-22 17:40

66歲的她靠著就業培訓 提升自我重返職場

2019-02-22 17:28

入籍美國最長等31個月 申請人寧可十年換一次綠卡

2019-02-22 15:33

和柯瑞同台 歐巴馬：真男人不必8個女人圍繞

2019-02-22 15:08

華裔女童染敗血症亡 400人捐2.5萬美金喪葬費

2019-02-22 15:06

桑德斯主張課富人稅 卻擁3房年入逾百萬美元

2019-02-22 15:04

川普再槓加州？ 車輛油耗標準協商破局

2019-02-22 14:32

史莫里特醜聞：美國黑人男星自導自演的「仇恨攻擊案」

2019-02-22 14:25

申請入籍美國等太久 移民寧願拿綠卡

2019-02-22 14:20

IG貼法官照片赫見十字準星 川普前顧問出庭道歉

2019-02-22 10:17

川普再槓加州？車輛油耗標準協商破局

2019-02-22 10:10

八卦雜誌公布貝佐斯傳給小三的鹹溼簡訊

2019-01-10 23:33

金正恩警告美國勿再制裁 專家：似漸感不耐

2019-01-02 00:06
看更多

熱門文章

米其林餐廳吃死人！一人中毒身亡 28人不適

2019-02-22 09:19

NCAA／新星穿PG鞋爆裂 Nike市值跌掉342億

2019-02-22 10:44

東京民宅搜出500具人骨 嚇壞左鄰右舍

2019-02-22 17:48

NCAA明星穿Nike鞋爆裂負傷 「最差廣告」傷得了Nike？

2019-02-22 14:50

為何微波葡萄會爆炸？ 科學家炸毀12台微波爐揭原因

2019-02-22 14:11

超強順風氣流！ 航班對地時速1289公里 超越音速

2019-02-22 15:29

影／要逃嗎？剛起飛機艙狂冒白煙 乘客抬頭全傻眼

2019-02-22 11:51

男給妻簡訊誤傳給陌生女子 多年後竟娶她為妻

2019-02-22 14:58

北海道地震4人輕傷 120人被迫在機場過夜

2019-02-22 12:49

僧侶不聽勸慘遭象群活活踩死 被拖行、屍骨分離

2019-02-22 21:43

79歲阿嬤遇搶匪不驚慌 直接開槍怒嗆「射爆你大腦」

2019-02-22 17:20

「銀魂」不完結道歉 動漫迷喜泣被詐欺

2019-02-22 11:40

他天生腦發育不全被判死 男孩奇蹟存活還長出大腦

2019-02-22 16:48

入籍美國最長等31個月 申請人寧可十年換一次綠卡

2019-02-22 15:33

男醫趁麻醉舔女病患胸部 法院稱「是幻覺」判無罪

2019-02-22 20:36

戀童癖男埋伏電梯性侵少女 來不及穿內褲落跑被逮

2019-02-22 16:52

彭博調查：中國終難逃川普再度加徵關稅

2019-02-22 23:01

戈巴契夫親筆簽名油畫 一句「原諒我」賣到563萬元

2019-02-22 17:10

滅IS最終戰來了 敘利亞武裝部隊撤出平民後備戰

2019-02-22 21:40

消費者報告雜誌不再推薦特斯拉Model 3

2019-02-22 09:59

日航太跨步 登陸新小行星

2019-02-23 00:06

為美中貿易談判達陣鋪路 川普對華為釋善意

2019-02-22 09:13

扯！副機師酒測超標 全日空班機延誤1個半小時

2019-02-22 22:26

和柯瑞同台 歐巴馬：真男人不必8個女人圍繞

2019-02-22 15:08

美中新一輪貿易談判延長 周末續談

2019-02-23 05:32

讚英國對華為態度 環時：唐寧街10號不是白宮歐洲分部

2019-02-22 12:33

福氣啦！ 美國機票價格創新低

2019-02-22 14:16

南韓闢建半導體金三角 將與中國對抗

2019-02-22 18:16

影／賣熱巧克力贊助築牆 美男童被罵「小希特勒」

2019-02-22 17:40

特斯拉Model 3開始在中國出貨 比預期提前一周

2019-02-22 17:32

貿易談判進入決戰點 中國提加購近1兆元美農產

2019-02-22 13:01

澳議員脫口說「該死的中國佬」 總理急發微信安撫華裔

2019-02-22 18:20

中美第七輪磋商成員曝光 陸媒：會場更大、氣氛更輕鬆

2019-02-22 09:34

似向華為釋善意 川普稱美國發展5G要贏的正當

2019-02-22 17:24

川普近期將討論撤銷華為告訴

2019-02-23 07:55

金融時報：美中尋求將解決美光-晉華爭端納入貿易協議

2019-02-22 13:35

成功登陸龍宮 JAXA：人類觸及新的小行星

2019-02-22 12:12

強震襲擊厄瓜多與秘魯邊境 規模7.5

2019-02-22 23:30

美封殺立場鬆動 華為：準備好公平競爭5G

2019-02-23 02:49

美中貿易協商喬細節 川普對華為釋善意

2019-02-22 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top