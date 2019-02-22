影／賣熱巧克力贊助築牆 美男童被罵「小希特勒」

2019-02-22 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國德州奧斯汀的一名7歲男童自行擺攤賣熱巧克力，想要幫川普總統的美墨邊境築牆計畫籌錢，引發力挺與反對的網友在臉書激辯，男童還透露他被路人罵「小希特勒」。

這名男孩名叫班頓（Benton Stevens），父親尚恩與母親珍妮佛（Shane and Jennifer Stevens）都是共和黨全委會（RNC）成員與川普鐵粉，曾攜家帶眷到華府參加就職大典，也都自認是保守派。

珍妮佛指出，她跟丈夫沒有整天把政治掛在嘴邊，也從未鼓勵小孩涉入政治，但他們看的新聞報導與吃飯聊天話題顯然影響到班頓。有人覺得這是洗腦，但夫婦倆覺得他們是在教養。珍妮佛說，班頓看過就職大典與月初的國情咨文演說，直接想到可以擺攤賣熱巧克力協助籌錢。

「他想知道（川普口中的）牆是什麼，我們解釋給他聽。」珍妮佛表示：「他喜歡這個點子，直講要幫忙籌錢。」

眼見班頓天天都在問，雙親最後勉強點頭，全家也出動幫忙，於上周末到一間商場附近擺攤，過程被拍成短片上傳網路。《CBS Austin》拍到的影像顯示，攤位海報表明為協助川普築牆，一杯熱巧克力要價2美元。

原本珍妮佛以為班頓很快就會覺得無聊，事情就這樣結束，但卻有人直接捐款，有一筆甚至高達500美元，也有人對附近商家表達激烈反彈，讓他們準備收攤。只是，班頓擺攤在臉書引發熱議激辯，讓他更受激勵，再度請父母准許他去擺攤。

沒想到，班頓再次擺攤後，說有名路過駕駛手指著他，罵他是「小希特勒」，稱他不喜歡「棕皮膚的人」。班頓則一臉困惑，表示不知道「希特勒」是什麼意思。

「有些人很抓狂，說我是『小希特勒』一類的。」儘管橫生枝節，卻仍精神奕奕的班頓指他不介意負面評論：「其實我蠻喜歡他們這樣做…他們說話太惡毒，只會幫我募到更多錢。」

珍妮佛說，班頓之前是一個安靜又可愛的小孩，也不知道為什麼突然脫胎換骨，但他就只有7歲，被罵種族歧視分子，還需要父母解釋字義。尚恩則說，如果班頓真想幫邊境築牆籌錢，就必須知道會有反彈，只希望反對者像大人一樣，可以尊重一點。