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66歲的她靠著就業培訓 提升自我重返職場

2019-02-22 17:28世界日報 記者王全秀子／爾灣市報導

銀髮族借重就業培訓項目重返職場。 世界日報記者王全秀子／攝影
銀髮族借重就業培訓項目重返職場。 世界日報記者王全秀子／攝影
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66歲的鄭曉鋅原在北京有穩定工作，2003年她移民美國，一開始因不諳英文，無法找到自己的定位。鄭曉鋅並未氣餒，一番調適後，選擇重新回到校園學習英語，先後也在99分錢店(99 Cents)、T.J. Maxx百貨公司打工，還利用晚上，修習會計課程。

通過亞美老人中心的中老年人就業培訓計畫，鄭曉鋅找到爾灣中文學校的工作；日常工作包括前台接電話，接待來學校詢問課程的家長和訪客，指導他們網上註冊報名，有時也會去教室幫忙；她目前已在爾灣中文學校上班20多個月，每周工作15小時左右。

位於南加的亞美老人服務中心中老年人就業培訓項目，不論是幫助新移民找到定位融入美國生活，還是幫助年長者再就業，都發揮很大用處，尤其能讓上年紀者返回職場後，從工作中不斷提升自己。

66歲鄭曉鋅 找到自我的價值

鄭曉鋅定期前往就業中心，學習如何準備簡歷、找工作的技能，與人交流和面試技巧等等。接受培訓後鄭曉鋅的進步很大，上網投遞簡歷得到數家在洛杉磯的公司回應；她的薪資其實是由政府發放，時薪12元。

薪水對鄭曉鋅來說並非最重要，但能透過這樣的方式找到自己的價值，充實生活，則是樂事。她堅信「人需要不停地學習和提高，尤其是這個年齡，只要身體允許，我希望能接受更多新事物。」

68歲徐美珍 很珍惜現在工作

現年68歲重返職場的徐美珍1995年從台灣移民來美，從在私人企業打工到自己做生意；她說，離開職場後，感覺很容易衰老，社交方面都有侷限，所以不想退休。

徐美珍因為希望能多陪陪孩子，所以中途將重心轉移到家庭，閒暇時做一些兼職工作。2012年偶然得知亞美老人中心的中老年人就業培訓，就報名參加，後來因故不得不中斷培訓，2015年初返回南加州居住時繼續參加培訓項目。

她把握機會，從第一次培訓在爾灣中文學校工作，到第二次重新返回該校工作，並因為細心、辦事能力強，很快地被校方正式錄用。

徐美珍主要負責小朋友課後（after school）的照看，為他們準備點心，家長接送簽到等，事無巨細，每周工作30小時。

「在中文學校這個大家庭，同事之間和睦相處，看到孩子們也看到了未來的希望。」徐美珍說，她非常珍惜和喜歡現在的工作；與同齡人相比，她的記憶力和身體素質都很不錯，很少有人能看出她已68歲了。

銀髮族借重就業培訓項目重返職場。 世界日報記者王全秀子／攝影
銀髮族借重就業培訓項目重返職場。 世界日報記者王全秀子／攝影
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新移民老年人職場高齡化
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