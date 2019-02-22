入籍美國最長等31個月 申請人寧可十年換一次綠卡

2019-02-22 15:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合21日電



川普任總統後，加強調查申請人致公民入籍申請等候時間翻倍。 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook

川普總統上台兩年以來，不僅大力查緝非法移民，也明顯緊縮合法移民的管道，導致移民申請入籍的等候時間倍增至十個月，使得有些不耐久候的申請人放棄入籍，寧可十年換一次綠卡。

「紐約時報」報導，在川普上台前，移民申請入籍的平均等候期間是五個月；如今不僅時間倍增，而且在拉斯維加斯等地由於申請案積壓太多，等候時間甚至長達31個月。

川普政府兩年來不僅加強調查入籍申請人的背景、還抽走面談申請人的部分人力，有些上路的新措施更增加了申請難度，加上申請費用高、英文測驗又容易嚇跑一些移民的申請意願，都使得目前有資格申請美國國籍的900萬移民，申請難度愈來愈高。

這個情況造成兩個現象：第一，許多永久居民意識到，綠卡不見得是不會被遣送出境的「免死金牌」；第二，許多人反而更想入籍以取得投票權，預計在2020年大選前，將有數十萬移民將成為潛在選民。

但反對川普移民政策的陣營指出，由於入籍申請案愈積愈多，想入籍的合法移民更難參與政治活動，也更難加強對美國的歸屬感。

多個移民權益團體組成了「新美國人全國聯盟」(National Partnership for New Americans)，向入籍申請移民提供實務課程與法律服務；該聯盟主席Steven Choi說：「大家沒看到的是，川普政府正在把入籍程序掐得更緊。」

去年9月該聯盟在洛杉磯聯邦法院提出訴訟，控告聯邦公民與移民局(USCIS)處理入籍申請案的速度太慢。

USCIS則表示，處理時間拉長是因為申請案急遽增加。

USCIS發言人巴斯(Michael Bars)在回覆紐時的書面聲明中說：「USCIS持續判斷未處理的入籍案數量，這個數字在歐巴馬政府時期就已經倍增，從2010年9月的29萬1800件，飆升至2017年初的將近70萬件。」

「儘管目前的申請案工作量前所未見，USCIS完成了更多入籍申請案，處理更有效率。」