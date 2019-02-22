桑德斯主張課富人稅 卻擁3房年入逾百萬美元

2019-02-22 15:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合21日電



本周宣布角逐2020年總統大位的佛蒙特州國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)，提出立場偏左派的經濟與環境正義願景；但他每年逾百萬美元的高收入、擁有三棟房子，加上喜歡坐飛機，都讓外界質疑桑德斯的生活方式與他的政見大相逕庭。

美國佛蒙特州國會參議員桑德斯。美聯社 分享 facebook

福斯新聞網(Fox News)報導，桑德斯自視為民主派的社會主義者，對外宣傳自己是草根的經濟平民論者，著重所得不均，要對富人徵更多稅。

本周他發表參選總統聲明時說：「我參選是要轉變國家，創造一個以經濟、社會、種族與環境正義為基礎的政府。」

不過，桑德斯的消費習慣與個人財富引起外界注意，特別是他名下有三棟房子。桑德斯本來在首都華盛頓就有一棟房子，在佛蒙特州最大城柏靈頓(Burlington)還有一棟。2016年他又以57萬5000美元，在家鄉買下一棟有四房的湖景房子。

2016年佛蒙特州媒體「七天報」(Seven Days)曾報導，「桑德斯將保留他在柏靈頓的房子，並且按季節去住新房子」。

但就是他坐擁多棟房子，讓外界質疑他過去的公開說法。2017年桑德斯曾說過：「億萬富豪需要多少艘遊艇？他們需要多少輛汽車？得了吧，你們不可能什麼都要。」

年度財產申報資料顯示，桑德斯至少連續兩年的年收入超過100萬美元，儘管就身家來說，他在參院民主黨人中還是排在後段班。

2018年5月佛蒙特州媒體VTDigger報導，2017年在桑德斯的100多萬美元收入中，有88萬5767元是來自他為了角逐2016年總統大選而推出個人著作「我們的革命」(Our Revolution)的簽約金與版稅。

財經媒體富比世(Forbes)估計，在現階段有意出馬角逐總統大位的人馬中，桑德斯的個人財富其實不高，大約70萬美元，但麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)的身家估計就有780萬美元。