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川普再槓加州？車輛油耗標準協商破局

2019-02-22 10:10聯合報 記者季晶晶╱即時報導

針對統一全美車輛油耗標準，美國總統川普的聯邦政府與加州州政府的協商21日破局，雙方法庭興訟的可能性大增，汽車業者可能受影響。

白宮放話，今年稍晚將完成片面制定的里程法規，「以較安全、較乾淨且較負擔得起的汽車為目標」。

川普政府的行動挑戰加州數十年來自行制定較嚴格油耗標準的權力。加州一直引用美國國會依1970年「清淨空氣法案」（Clean Air Act）所賦予的特別權力，協助處理廢氣排放等問題。美國有十多個州追隨加州的標準，這些州約占美國總體汽車銷售的三分之一。

議員和汽車製造商先前敦促雙方取得協議，警告在標準上出現一國兩制，可能導致長達數年的法庭爭訟，增加車商和消費者支付的成本。

加州官員和川普政府互控對方未能提出可讓人接受的妥協方案。

由於此時正值川普為籌措邊境築牆經費宣布美國進入緊急狀態，加州在內16個州的地方政府聯合發動訴訟戰，川普也威脅要取消協助加州興建高鐵的巨額經費。

加州州長紐森推文表示，這是「川普政府針對加州的另一次攻擊。清淨空氣應該是最基本的人權。這是不顧後果的政治噱頭，拿全美數百萬兒童、家庭和社區的健康來冒險」。

川普政府去年提議，在較嚴格的2020年油耗標準生效實施後，凍結汽車和輕型卡車的里程標準。這樣做將廢除歐巴馬時代訂定的改善燃油效率法規----新車平均油耗必須在2025年時達到每加侖油行駛36英里（每公升行駛12.7公里）。

川普此舉是想打擊歐巴馬政府時期的反空汙和氣候變遷的努力。

保守派的「美國能源聯盟」聲稱，加州政壇人士的立場向來反對「負擔得起的豐富能源，不管對加州家庭有何衝擊。」

汽車業未放棄全美僅設一個統一標準的希望。美國汽車製造商聯盟說，車廠將支持逐步提高燃油效率的政策。

美國總統川普的聯邦政府與加州州政府針對統一全美車輛油耗標準的協商破局，雙方法庭興...
美國總統川普的聯邦政府與加州州政府針對統一全美車輛油耗標準的協商破局，雙方法庭興訟的可能性大增。美聯社
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川普歐巴馬氣候變遷
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