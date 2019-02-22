川普再槓加州？車輛油耗標準協商破局

2019-02-22 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



針對統一全美車輛油耗標準，美國總統川普的聯邦政府與加州州政府的協商21日破局，雙方法庭興訟的可能性大增，汽車業者可能受影響。

白宮放話，今年稍晚將完成片面制定的里程法規，「以較安全、較乾淨且較負擔得起的汽車為目標」。

川普政府的行動挑戰加州數十年來自行制定較嚴格油耗標準的權力。加州一直引用美國國會依1970年「清淨空氣法案」（Clean Air Act）所賦予的特別權力，協助處理廢氣排放等問題。美國有十多個州追隨加州的標準，這些州約占美國總體汽車銷售的三分之一。

議員和汽車製造商先前敦促雙方取得協議，警告在標準上出現一國兩制，可能導致長達數年的法庭爭訟，增加車商和消費者支付的成本。

加州官員和川普政府互控對方未能提出可讓人接受的妥協方案。

由於此時正值川普為籌措邊境築牆經費宣布美國進入緊急狀態，加州在內16個州的地方政府聯合發動訴訟戰，川普也威脅要取消協助加州興建高鐵的巨額經費。

加州州長紐森推文表示，這是「川普政府針對加州的另一次攻擊。清淨空氣應該是最基本的人權。這是不顧後果的政治噱頭，拿全美數百萬兒童、家庭和社區的健康來冒險」。

川普政府去年提議，在較嚴格的2020年油耗標準生效實施後，凍結汽車和輕型卡車的里程標準。這樣做將廢除歐巴馬時代訂定的改善燃油效率法規----新車平均油耗必須在2025年時達到每加侖油行駛36英里（每公升行駛12.7公里）。

川普此舉是想打擊歐巴馬政府時期的反空汙和氣候變遷的努力。

保守派的「美國能源聯盟」聲稱，加州政壇人士的立場向來反對「負擔得起的豐富能源，不管對加州家庭有何衝擊。」