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影／美海防軍官計畫大屠殺 家中囤軍火宛如彈藥庫

2019-02-21 17:28聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國海岸防衛隊一名軍官15日被捕，檢方向法院申請羈押時，指他是白人種族主義者，計畫發動恐怖襲擊，並開出一張以民主黨人士為主的刺殺名單，包含國會議員、知名新聞記者、學者與法官。他在家中更囤積了大量軍械彈藥，規模宛如一座小型軍火庫。

根據馬里蘭州聯邦檢察官赫爾（Robert Hur）遞交的書狀，被捕是海岸防衛隊軍官哈森上尉（Lt. Christopher Paul Hasson），今年49歲，曾在海軍陸戰隊與國民兵部隊服役，目前任職於海岸防衛隊華府總部採購部門。

哈森上尉位於馬里蘭州銀泉（Silver Spring，MD）的住處被搜出15把長短槍枝、超過1000發子彈與生長激素與類固醇等禁藥。海岸防衛隊承認哈森上尉身分，但不願提供進一步訊息。

檢方稱哈森上尉信奉新納粹觀點，2017年開始研讀犯下挪威槍擊大屠殺事件的右翼極端分子布列維克（Anders Breivik）宣言部分內容，蒐集槍械彈藥並開出刺殺名單，處心積慮想引發種族戰爭。

據報哈森用公用電腦列出刺殺清單，對象包括眾議院議長裴洛西、參議院民主黨領袖舒默、數名民主黨總統初選參選人與國會議員，新聞記者則包括MSNBC政論節目主持人Joe Scarborough、CNN主播Don Lemon與Chris Cuomo等人，並且調查參議員與聯邦最高法院大法官是否受到特勤保護。

在2017年6月的一份電郵草稿中，哈森上尉提到「夢想有種殺死世上幾乎每一人的方法，我想瘟疫會是最成功的方式，但我要怎麼去買所需的西班牙流感、肉毒桿菌、炭疽熱，還不確定，但總能找到一些東西」。

檢方指控哈森上尉「有意謀害無辜平民，規模是本國近年罕見」，稱他是「國內恐怖份子，決心採取危及人命的行動，旨在影響政府行為」。哈森上尉以槍械與禁藥等罪名被捕，將於21日出庭應訊，檢方稱目前起訴罪名「眾所周知是冰山一角」。

美國馬里蘭州聯邦檢察官辦公室20日釋出幹員在海岸防衛隊上尉森家中搜出的15把長短...
美國馬里蘭州聯邦檢察官辦公室20日釋出幹員在海岸防衛隊上尉森家中搜出的15把長短槍與超過1000發子彈。檢方指稱哈森信奉新納粹觀點，計畫發動恐怖襲擊，還開出一張以民主黨人士為主的刺殺名單。法新
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民主黨挪威類固醇殺人軍人
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