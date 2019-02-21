桑德斯才宣布參選1天 募得600萬 傲視民主黨參選人

2019-02-21 16:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合20日電



宣布參選總統後24小時，桑德斯獲22多萬人捐款600萬元，遠超賀錦麗的150萬。 路透社 分享 facebook 佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的陣營20日表示，在桑德斯宣布投入2020年總統大選後24小時，已經募得近600萬元，創下現階段所有民主黨總統參選人的同期最高募款紀錄。

不僅如此，桑德斯在參院競選委員會戶頭還有900多萬元，可轉至總統競選用途，意味他是現階段民主黨內角逐總統大位的人馬中最具財務優勢的一位。

有線電視新聞網(CNN)報導，桑德斯在宣布參選的頭24小時，於全美50個州獲得22萬3047人捐款，總金額為592萬5771元；若加計國外捐款，他在頭24小時總共獲得22萬5000人捐款，總金額超過600萬元。

桑德斯陣營指出，民眾捐款平均金額是27元，「大約就是他在2016年參選時的(民眾)平均捐款金額」，這顯示桑德斯獲得的基層選民支持，當時就得以對抗代表既有政治體制的喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)。

其次，「每個月都將看到個人捐款達到60萬元」，意味龐大的草根支持基礎足以持續支持桑德斯走下去。

如此募款成績輕鬆超越了加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的150萬元，以及明尼蘇達州聯邦參議員的艾美．柯洛布查(Amy Klobuchar)的100萬元。

民主黨內其他有意參選2020年總統的人馬尚未公布頭24小時募款紀錄，可能過了今年第一季向聯邦選舉委員會(FEC)遞交報告後，整體狀況才會更明朗。

報導指出，桑德斯還有一個優勢，他在參議院競選委員會還有900多萬元，可以轉移到他的總統競選活動之用，而且900萬元超過了大多數其他參選人的籌碼，僅次於麻州聯邦參議員伊莉莎白．華倫(Elizabeth Warren)的1100萬元，以及紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)的1030萬元。

另外，根據民主黨小額募款平台Actblue統計，華倫在12月底宣布參選後的頭24小時，累計在線上募得約29萬元。

前住房部長卡斯楚(Julin Castro)於12月中宣布將進軍白宮，根據FEC資料，他在12月最後兩周募得約22萬元。