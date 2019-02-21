親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

記這5個月關鍵數字 稅金可以省不少

桑德斯才宣布參選1天 募得600萬 傲視民主黨參選人

2019-02-21 16:58世界日報 編譯劉煥彥／綜合20日電

宣布參選總統後24小時，桑德斯獲22多萬人捐款600萬元，遠超賀錦麗的150萬。...
宣布參選總統後24小時，桑德斯獲22多萬人捐款600萬元，遠超賀錦麗的150萬。 路透社
分享
佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的陣營20日表示，在桑德斯宣布投入2020年總統大選後24小時，已經募得近600萬元，創下現階段所有民主黨總統參選人的同期最高募款紀錄。

不僅如此，桑德斯在參院競選委員會戶頭還有900多萬元，可轉至總統競選用途，意味他是現階段民主黨內角逐總統大位的人馬中最具財務優勢的一位。

有線電視新聞網(CNN)報導，桑德斯在宣布參選的頭24小時，於全美50個州獲得22萬3047人捐款，總金額為592萬5771元；若加計國外捐款，他在頭24小時總共獲得22萬5000人捐款，總金額超過600萬元。

桑德斯陣營指出，民眾捐款平均金額是27元，「大約就是他在2016年參選時的(民眾)平均捐款金額」，這顯示桑德斯獲得的基層選民支持，當時就得以對抗代表既有政治體制的喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)。

其次，「每個月都將看到個人捐款達到60萬元」，意味龐大的草根支持基礎足以持續支持桑德斯走下去。

如此募款成績輕鬆超越了加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的150萬元，以及明尼蘇達州聯邦參議員的艾美．柯洛布查(Amy Klobuchar)的100萬元。

民主黨內其他有意參選2020年總統的人馬尚未公布頭24小時募款紀錄，可能過了今年第一季向聯邦選舉委員會(FEC)遞交報告後，整體狀況才會更明朗。

報導指出，桑德斯還有一個優勢，他在參議院競選委員會還有900多萬元，可以轉移到他的總統競選活動之用，而且900萬元超過了大多數其他參選人的籌碼，僅次於麻州聯邦參議員伊莉莎白．華倫(Elizabeth Warren)的1100萬元，以及紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)的1030萬元。

另外，根據民主黨小額募款平台Actblue統計，華倫在12月底宣布參選後的頭24小時，累計在線上募得約29萬元。

前住房部長卡斯楚(Julin Castro)於12月中宣布將進軍白宮，根據FEC資料，他在12月最後兩周募得約22萬元。

桑德斯捐款募款
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

影／美海防軍官計畫大屠殺 家中囤軍火宛如彈藥庫

2019-02-21 17:28

女王議長裴洛西！兩黨刀口上遊走的「美國喬王」

2019-02-21 11:25

反貴族化卻遷華府豪宅 歐凱秀護弱勢形象遭疑

2019-02-21 17:01

批富反商卻要富豪捐款 民主黨參選人被指虛偽

2019-02-21 16:59

下週赴眾院聽證 川普前律師有料要爆

2019-02-21 16:56

加州最資深民主黨眾議員 堅定支持台美友好

2019-02-21 16:07

寄包裹石沉大海 300苦主報案

2019-02-21 14:46

【包裹石沉大海】低價搶客避稅 虛報貨價被查損失大

2019-02-21 14:46

加州低收入戶享9310元退款 但限勞動所得

2019-02-21 14:44

對抗氣候變遷 白宮研究小組卻有這號「反人物」

2019-02-21 14:23

紐約市大雪 凍雨交夾路面濕滑

2019-02-21 13:53

門前貼春聯…賊趁亞裔外出過年行竊 美國紐澤西州友聯郡1天2起

2019-02-21 13:37

美國伊利諾州32億赤字 短期難解 累進稅率通過與否成關鍵

2019-02-21 12:14

芝50女子遭勒斃 連環殺手在逃

2019-02-21 12:14

拒聖戰新娘回國 川普：她不是美國人

2019-02-21 10:20

美仇恨團體連4年增 川普上任後增幅顯著

2019-02-21 09:14

擋川普緊急狀態令 美眾院明提案、3月中表決

2019-02-21 08:40

政治報復！加州不挺築牆 川普不給高鐵

2019-02-21 00:08

加州反對築牆遭川普報復 千億高鐵經費沒了

2019-02-20 20:37

新移民不諳英語 70歲的他做清潔工暫棲身

2019-02-20 18:10

「大貓卡在我家樹上」消防員到場看到美洲獅嚇壞

2019-02-20 16:31

住家火警85歲老婦被家人遺忘 葬身火海

2019-02-20 15:54

八卦雜誌公布貝佐斯傳給小三的鹹溼簡訊

2019-01-10 23:33

金正恩警告美國勿再制裁 專家：似漸感不耐

2019-01-02 00:06
看更多

熱門文章

劈腿50女 乙武洋匡傳再婚貌似俄溜冰女王的混血美女

2019-02-20 18:55

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

2019-02-21 11:00

睡過50女的秘訣？ AV男優清水健揭露乙武洋匡有「神鵰」

2019-02-20 20:20

羅傑斯警告：嚴重經濟衰退將來臨 川普將加速貿易戰助連任

2019-02-20 21:46

普亭：若美在歐洲部署飛彈 俄會直接瞄準美國

2019-02-20 20:59

加州反對築牆遭川普報復 千億高鐵經費沒了

2019-02-20 20:37

上萬臉友喊「到她家門口留便便」！

2019-02-21 12:29

美中貿易談判迄今最顯著進展！傳雙方草擬協議大綱

2019-02-21 13:51

連牙齒都武裝！ 中國海上力量令美國憂

2019-02-20 22:16

政治報復！加州不挺築牆 川普不給高鐵

2019-02-21 00:08

美股全面上揚 Fed會議紀錄明確顯示鴿派基調

2019-02-21 07:02

美國抵制華為破功？ 德國也唱反調

2019-02-20 23:48

抗老有法寶 日本研究：明日葉能清除細胞垃圾

2019-02-20 18:40

40名中美遊客在秘魯亞馬遜雨林一旅館遭劫 已2死

2019-02-21 11:43

影／英國IS新娘遭褫奪國籍 荷蘭、孟加拉也拒收

2019-02-21 13:00

Fed轉鴿 亞洲金融鬆口氣

2019-02-21 00:37

兩手應對貿易戰！王毅向美示好、中共下令多種大豆

2019-02-21 00:38

別輕忽金融監管發出的警訊

2019-02-21 01:09

遭正妹「野蠻女友」爆打凌虐六年 癡情男仍信她會改

2019-02-21 16:16

普亭國情咨文 嗆飛彈瞄準美國

2019-02-20 23:48

全球股市來到關鍵時刻 就看能否跨過這關

2019-02-20 22:52

拒聖戰新娘回國 川普：她不是美國人

2019-02-21 10:20

擋川普緊急狀態令 美眾院明提案、3月中表決

2019-02-21 08:40

影／北海道驚傳連環車禍 台灣滑雪團26人無人受傷

2019-02-21 16:19

因應關稅問題 美要陸承諾人民幣不貶值

2019-02-21 00:28

菲國掃蕩非法打工 58名台灣人被捕

2019-02-20 21:01

日本1月外國遊客再創新高 台灣居第三

2019-02-20 22:42

新移民不諳英語 70歲的他做清潔工暫棲身

2019-02-20 18:10

Fed會議紀錄：暫停升息不會構成風險 今年可能結束縮表

2019-02-21 07:22

任淑莉：大陸不是匯率操縱國 美國才是

2019-02-20 20:24

女伴生產順利 塞爾維亞女同志總理喜獲麟兒

2019-02-21 11:07

特斯拉強攻租借服務

2019-02-21 00:37

路透：中美研究10項解決貿易失衡的短期對策

2019-02-21 11:26

俄公布無人核潛艦畫面 積極發展核武戰略

2019-02-21 10:48

歐盟高層：風險在於華為服膺中國情報法律

2019-02-21 14:23

58歲美魔女開色情直播 警大驚：以為才20多歲！

2019-02-21 17:40

金融犯罪管控不力 渣打銀行被罰1億英鎊

2019-02-21 08:41

採用華為風險管控爭辯升高 美議員籲盟國保持共同戰線

2019-02-21 07:38

義大利醫院急診室小強亂竄 院方懷疑護理人員放的

2019-02-20 19:39

傻眼！半個月大新生兒竟整脊

2019-02-21 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top