批富反商卻要富豪捐款 民主黨參選人被指虛偽

2019-02-21 16:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合20日電



民主黨內有意角逐2020年總統大位的人不少，但也出現奇特現象；參選人在電視鏡頭前大肆砲轟有錢人應該多繳稅，私下卻與億萬富豪把酒言歡，還要對方捐款，價碼是5000元起跳。

民主黨人經常與富豪見面的地方，若非在代表好萊塢的比佛利山，就是在象徵華爾街政商實力的紐約市曼哈頓。

福斯新聞網(Fox News)報導，這種人前說一套、人後做一套的現象，在每次選舉都會發生，只是在2020年總統大選更明顯。

民主黨策士蕭恩(Doug Schoen)說：「這場選舉中，會看到超級有錢的階層(ultra-wealthy)付出的政治捐款更多、付給超級行動委員會(PAC)的捐款更多。最後若民主黨勝選，他們要付的稅金也更多。」

獨立派聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)陣營，在20日發表頭24小時募款成績時，強調大多來自小額捐款人，而且還在聲明最後寫道「為了伯尼(桑德斯)，而不是億萬富翁」。

相形之下，新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)，預定本周六參加在加州矽谷的一場募款活動，地點是精品業者雅詩蘭黛(Estee Lauder)的家族接班人、羅拉勞德與蓋瑞勞德(Laura and Gary Lauder)的宅邸。

財經媒體富比世(Forbes)估計，這兩人的身家大約137億元。

報導指出，布克提議對富豪開徵稅率高達65%的富人稅，徵稅對象就是像勞德家族這種人。

布克反對川普總統2017年底的減稅方案，因為如此將增加國債。

布克鼓吹全民應享有聯邦醫療保險(Medicare)，但加州一項基層民意調查顯示，大多數加州人反對這麼做。

布克曾提出抑制產業界整併的多項法案，雅詩蘭黛卻是業界併購的受益者，過去20年來吃下了12家公司，而且因此賺大錢。

華府自由派智庫「政策研究所」(Institute for Policy Studies)研究員皮吉加提(Sam Pizzigati)認為，民主黨選民在初選投票時，會注意到這種現象。

他說：「初選的投票選民，會注意那些競選財務報告，看看參選人是否向小額捐款人募捐。如果不是，這些候選人在選民心目中的信譽就會下降。」