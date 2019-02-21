責歐凱秀趕走亞馬遜 讓紐約失2.5萬工作、40億工資

2019-02-21 22:01 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



保守派社會團體「創造就業網路」(Job Creators Network)20日在紐約時報廣場的一塊大屏幕上打出廣告，抨擊紐約市選出的新科國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)，指她應該對電商巨頭亞馬遜(Amazon)放棄在紐約市設第二總部的決定負責。

這塊廣告牌位於紐約市曼哈頓時報廣場42街靠近第八大道附近，將樹立一周，上面寫著「紐約市失去了2萬5000個工作機會、40億元工資以及120億元的經濟效益，這一切都要感謝(歸咎於)歐凱秀-柯提茲！」

「創造就業網路」發表聲明說，「一些反商政客，尤其歐凱秀-柯提茲，導致亞馬遜做出了退出紐約市的決定，這是紐約市經濟的一大損失」。該組織總裁兼執行長奧蒂茲(Alfredo Ortiz)表示，「若歐凱秀-柯提茲的反商政策繼續大行其道，日後類似亞馬遜退出紐約的傷害經濟的事情只會愈來愈多」。

歐凱秀-柯提茲和紐約市一些左翼民選官員，此前強烈反對亞馬遜將第二總部設在紐約長島市(Long Island City)，稱不僅不會為當地居民創造就業機會，還會推高房價，對低收入者不利。由於當地民選官員反對，亞馬遜於2月14日決定放棄在長島市設第二總部的計畫。

歐凱秀-柯提茲的做法受到保守派團體和部分民主黨民選官員的抨擊。力挺亞馬遜入駐紐約市的市長白思豪(Bill de Blasio)表示，反對者完全未搞清楚狀況。歐凱秀-柯提茲則在推特上反擊，稱她清楚理解這項交易，不會改變想法，「如果交易完成，將是紐約歷史上最大規模的稅務補貼，怎麼可能一點負面影響都沒有？」

民眾對此事的立場也不盡相同。市民Kaitie表示，紐約市亟待改善的問題是交通和住房，市府應在民生方面投資更多，例如將本來要給亞馬遜的稅務補貼，用來投資修繕紐約地鐵，「歐凱秀-柯提茲的反對有道理」。

不過在紐約大學攻讀語言學博士學位的鄧先生表示，聽到亞馬遜要來紐約的消息本來很高興，希望畢業後能在亞馬遜第二總部找到工作，但現在這一切成了泡影；「我原以為紐約市海納百川，不料竟有官員拒絕發展經濟的機會」。