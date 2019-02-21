反貴族化卻遷華府豪宅 歐凱秀護弱勢形象遭疑

2019-02-21 17:01 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



以弱勢族群代言人自居的新科民主黨紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)，日前遷入華府沒有提供平價住屋單位的豪華公寓，結果遭到質疑是「說一套，做一套」。

29歲的歐凱秀在2018年11月間當選後，曾說很擔心在華府付不起房租；根據「華盛頓自由燈塔」(Washington Free Beacon)新聞網站報導，目前年薪17萬4000元的歐凱秀，現在住在位於華府「海軍船塢」(Navy Yard)社區一棟新蓋的公寓大樓。

根據大樓網站介紹，歐凱秀居住地點號稱提供「最高級的豪華公寓」，住戶可以享用10萬平方呎的公共設施，包括兩套私人按摩室、男用及女用三溫暖、配有碳烤披薩專用爐的全套開放式廚房、25米室內游泳池、可以鳥瞰華府的屋頂無邊際泳池(infinity pool)、「單車集團」(Peloton)自行車健身室，有著史坦威(Steinway & Sons)鋼琴的壁爐會客廳。

自稱社會主義者的她，競選期間喊出廣推平價住宅的政見，她所提議的「綠色新政」(Green New Deal)也承諾要為所有民眾提供「安全、負擔得起的合宜住宅」。

不過，歐凱秀在華府落腳的新家，是由華府建商史密斯(WC Smith)興建，屬於豪華路線的複合式大樓，建築物所有人通常不適用「可負擔居住單位」(Affordable Dwelling Units)計畫的條件。

選舉期間，歐凱秀曾多次抨擊豪宅房地產開發商，指稱這些開發商推出的建築物導致房租不斷上漲，導致低收入民眾被逼出社區。

她在2018年3月曾說：「我們要把豪宅建商說客踢走，捍衛勞工朋友的生活方式。」她也說：「生活開銷不斷攀升，已經是個全國危機，但這個問題是可以解決的。這不僅是紐約市的問題而已，在全美各地都會區同樣出現。」