從外科主任到廚師 70歲的他：一樣服務人群

2019-02-21 22:01 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ／紐約報導



70歲的黃木元，退休前曾在中國擔任外科軍醫，十多年前來美後他放下身段，輾轉各州中餐廳做洗碗工等工作，近年更加入紐約法拉盛王子街老人中心的後廚，成為一名廚師，開始新生活。

黃木元來自福州，曾在中國醫院擔任過外科主任，15年前因為長孫在美國出生、需要照顧，於是他提前辦理退休，和妻子一起依親移民美國。

和多數長者一樣，黃木元說，來美後他希望替兒子分擔家務、照顧年幼的孫子；但孫子一天天長大，「閒不住」的他通過同鄉介紹，獨自前往紐約上州、馬里蘭州等地的中餐館打工，洗碗、清潔都做過。

黃木元還進了兒子的公司，和裝修工人一起幹活，「刷牆、泥瓦工和電工都做過。」

黃木元說，他年紀大了，兒子反對他做過重的體力活，於是他暫時停止工作，平常就前往法拉盛王子街老人中心打發時間。

一個偶然機會，王子街老人中心的部門主任邀請黃木元到後廚幫忙，替會員做飯，後來他還通過相關部門的考核，成為該活動中心的正式員工。

這位曾經拿手術刀救人的中國軍醫，就此掌起鍋勺，學做飯菜，一樣為人群服務。

雖然他過去在家中不擅長做飯，但黃木元說，隨著「實戰」經驗累積，如今他最拿手的是中國北方人愛吃的煎餅和水餃，每日為300多名老人做出可口飯菜，給他帶來莫大的成就感。

來美十多年，黃木元說，他和兒子一家人沒拿過政府什麼福利；他希望保持身心健康，能繼續工作，「我們老人工作，為社會、家庭減輕了負擔，還強健了身體。」

黃木元表示，相較於年輕人，依親的移民長者的體力和語言都不如年輕一代，但經驗卻勝過年輕人；他拿洗碗為例說，自己幹活比一些年輕人還麻利，「我也希望政府多給我們機會，讓我們可以在老年還能接觸新生活。」