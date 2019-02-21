美籍IS聖戰士新娘 川普：不准回國

2019-02-21 21:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合20日電



伊斯蘭國(IS)在敘利亞的勢力逐漸被剷除之際，希望返回美國接受審判的阿拉巴馬州「聖戰士新娘」胡妲‧穆沙納(Hoda Muthana)，已被川普總統下令不許回國；國務卿龐培歐(Mike Pompeo)表示，穆沙納在美出生，但不具公民資格，且缺乏返美的法律依據。

紐約時報報導，2014年，伯明罕阿拉巴馬大學(UAB)20歲新生穆沙納欺騙家人，以到土耳其參加學校活動為藉口，轉至敘利亞加入伊斯蘭國，並透過網路，呼籲聖戰士向美國等西方國家發動攻擊。

如今穆沙納被拘留在庫德族掌控的敘利亞境內難民營，她對過去犯下的錯誤極度後悔，並希望返美受審。

川普20日推文寫道，「我指示國務卿龐培歐，他完全同意，不許胡妲‧穆沙納回國！」

龐培歐則在聲明中表示，「她(穆沙納)不是美國公民，不許入境。」

龐培歐說穆沙納「沒有任何法律依據，無有效的美國護照、無權持有護照，也沒有入美簽證。」

穆沙納自稱，離美前申請並取得一本美國護照，且她在美國出生，理應享有公民權。

龐培歐並未在聲明中，解釋國務院為何不認穆沙納是美國公民，但官員似乎已決定不讓她返美。

穆沙納的父親是葉門籍的聯合國外交官，外交官員在職期間於美國生下的孩子並不具備屬地主義的公民資格，因為外交官受所屬國家的司法權管轄。

替穆沙納家人爭取權益的「美籍穆斯林憲法中心」(CLCMA)主任史威孚特(Charlie Swift)說，此法不適用穆沙納，稱穆沙納在父親卸下外交職務後才出生。

佛羅里達州的「美國-伊斯蘭關係協會」(CAIR)律師席卜利(Hassan Shibly)出示穆沙納的出生證明顯示，她1994年10月28日在新澤西州漢肯撒克市(Hackensack)出生，而她的父親1994年6月1日卸下外交職務。

史威孚特說，穆沙納投身伊斯蘭國後，她的家人接獲一封信，告知穆沙納的護照遭註銷，她的父親去信美方當局，呈交女兒在非外交駐外期間出生、聯合國背書的證據，但未獲回應。

史威孚特說，穆沙納有兩本美國護照，一是兒時擁有，一為赴敘前申請。

美國移民律師協會(AILA)前主席利奧波(David Leopold)說，如果穆沙納持有有效護照，「她是美國公民的假設無可推翻，若這本護照有效，她無疑是美國公民；無論龐培歐怎麼說，都無法剝奪她的公民權。」