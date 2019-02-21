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【包裹石沉大海】低價搶客避稅 虛報貨價被查損失大

2019-02-21 14:46世界日報 記者陳開／蒙特利公園市報導

低價策略 讓部分華人快遞走歪路 陳開
低價策略 讓部分華人快遞走歪路 陳開
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針對物流快遞公司可能涉及違法的行為，有業者指出，如果是惡性倒閉，可能與業界「價格戰」不無關係。

標榜「穩定安全」的「重點物流」公司，其蒙特利公園市分店1月底開始，即沒有工作人員上班；大量包裹不知所蹤，數百顧客理賠無門。本報記者20日曾致電該公司在不同城市的多家分店，但都無人接聽。由於近日也傳出另一家快遞公司涉嫌未發員工薪資，甚至被員工指稱公司根本未再替客戶投遞包裹到中國大陸，卻仍繼續收受包裹。

華人快遞業競爭激烈，部分業者因爭奪客源不斷壓價；然而公司要盈利、為生存，有些被迫走歪門邪道。

快遞業可用來降低成本的路子很多。業者透露，比如虛報貨品價值，是常用方法。例如原本價值數千元的名貴包，將其申報為價格低廉的普通包，亦或報成清潔用品等其他商品類別，以此壓低進關的稅金。

虛報貨品價值的快遞，一般會選擇走小關口，試圖矇混過關。曹姓業者表示，中國海關近期查得嚴，一旦在抽查中發現有貨品虛報價值，海關會要求業者如實補稅。走歪門邪道的快遞業者，通常用「低價包稅」策略吸引顧客，但遇到補稅狀況，只能自掏腰包吸收。

因為收費本就不高，如果再補繳稅款，會讓快遞業者造成很大虧損；「利字當頭」，有些業者只有選擇棄貨，即任由海關扣留貨品，不再為通關做努力。

如果接連幾次貨品被扣，大量顧客一定會上門尋求理賠，屆時生意無法再做，只能關門跑路。有的快遞業者更無良，在明知貨品被海關扣留，「大勢已去」的情況下，會採用欺騙方式，先穩住原顧客，再繼續接收新顧客。而新顧客寄送的商品，根本不會運到中國，而是被無良業者就地出售，賺取「東窗事發」前的最後一桶金。

用於欺騙原顧客拖延時間的措辭，可信度不低。有業者透露，由於在寄件時，就會跟顧客說明可能遭遇「清關」困難，送貨會耗時月餘的情況；而顧客因為運費相對低廉，也會接受這套措辭。當貨品被扣時，無良快遞就一直騙顧客，說在辦清關手續，繼而可以爭取到幾個月時間。

部分無良快遞的老闆，在一家快遞公司倒閉後，還可能借他人之手，再成立新的快遞公司。知情人士透露，這樣既可擺脫前公司債務與追討貨品的顧客，還能利用多年從業經驗繼續賺錢，讓消費者防不勝防。

市面上也有誠實報稅的華資快遞公司，但服務價格沒有「無良快遞」那麼吸引人。曹姓業者指出，消費者如果要可靠的服務，就不要追求極低的價格，因為兩者本來就互相矛盾。

對於如何懲戒無良商家，律師劉龍珠建議雙管齊下。劉龍珠表示，首先受害者可借助世界日報這樣的大媒體曝光商家行為，再尋求市政府幫助向警局施壓，讓後者願意立案調查。其次，找律師用集體訴訟方式提告無良業者。第二個方法雖然沒有第一個收效快，但能起很強的殺雞儆猴作用。反之如果什麼都不做，無良商家會更猖狂、數量也會更多。

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