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寄包裹石沉大海 300苦主報案

2019-02-21 14:46世界日報 記者丁曙陳開／蒙特利公園市報導

300客戶托寄包裹不見蹤影 受害人向蒙市警局報案
300客戶托寄包裹不見蹤影 受害人向蒙市警局報案
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百餘名委託蒙特利公園市「重點物流」（APK）公司郵寄包裹，但自去年7月中旬以來，中國客戶卻未收到任何物品，這些受害人的十多位代表，20日下午去蒙市警局報案。他們指出，曾去該物流公司理論，但是對方不理睬、不理賠，直至2月11日將店面關閉，尋人不見。目前受害者超過300人，商品金額累計超過100萬美元。

然而，蒙市警方在聽取了受害人的說詞後建議，受害者最好應聘請律師提起民事訴訟，或向商業改良局（Better business bureau）投訴尋求協助。

受害人代表表示，受「重點物流」坑害的消費者眾多，除了本地華人還有不少中國赴美遊客。大家託寄的包裹數量，多則超過100件，最多有180件。金額少則數百元，多達幾千元。依郵寄規章，25天收不到貨要理賠運費，三個月收不到全額賠償。但自去年下半年以來，國內客戶就沒有收到貨。打電話或上門詢問，該店員工找各種藉口搪塞推諉，包括貨被扣在海關、沒人簽收發票、很多人排隊等待。到後來熱線電話無人接聽，店員迴避不見，直至本月11日乾脆將蒙市的店面關閉。

很多苦主懷疑，「重點物流」故意扣押郵寄物品倒賣，或抵押給了債主。他們並擔心「重點物流」申請破產，改頭換面，或者老闆攜款潛逃，追討無門，屆時消費者喪失一切。因此呼籲政府重視，警方參與調查，控制重點物流，維護消費者權益。

在蒙市警局書記官徐太太擔任中文翻譯下，警官K. Akpawu聽取了苦主代表朱先生的報案。但該警官認為，依受害人說法，只能證明該物流公司「操作不當」（wrong doing），不能證明已構成「刑事犯罪」（Crime），因此不屬於警局管轄範圍。建議他們繼續搜集更多有效證據，包括公司帳號、法人代表、貨物金額、受害人數、惡意破產、捲款潛逃、犯罪前科等等，直到可以充分證明該「重點物流」擁有人涉嫌詐騙錢財，屆時警局才會參與調查。如果「重點物流」只是關閉蒙市店面，但在其它城市繼續經營，那麼受害人要向各城市警局報案，蒙市警局只管轄蒙市的商業犯罪。

到場華人代表表示，將動員更多受害人提供證據，關注物流公司動向，等到收集了充分證據後再來報案。他們決定抱團維權，追回損失。即使追不回也要伸張正義，懲罰無良商家，還消費者一個公道。

據代表們指出，「重點物流」共有五家店面，分布在蒙市、聖蓋博、羅蘭岡、爾灣、安大略、拉斯維加斯。蒙市店面設在香港超市前，玻璃窗上還寫著「傾情回歸，穩定安全」，但最近一直沒有人開門做生意。

本報記者20日前往重點物流蒙市店，店內快遞紙皮、微波爐及冰箱等物品仍在，但大門緊鎖。門店落地窗上張貼「2019春節放假通知」，稱公司從2019年1月25日放假至2月10日，將於2月11日開始照常營業。

周遭鄰居業主表示，截至20日，沒見到重點物流蒙市店再度營業，近期常有顧客上門，聽說要找重點物流理賠，但都因沒見到工作人員無功而返。

記者致電重點物流蒙市店電話，與重點物流總部電話，前者無人接聽，後者則長時間處於「服務忙線」狀態。

破產民事訴訟
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