加州低收入戶享9310元退款 但限勞動所得

2019-02-21 14:44 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／洛杉磯報導



洛杉磯市長賈西提近日為低收入民眾提供免費報稅服務，並宣傳表示「低收入家庭可以享受高達9310元的退款（cashback）」。但會計師指出，聯邦和州級的稅收抵免並不是新規則，歷年都有，低收入且有孩子的家庭，或多或少都可以獲得一些補助。

啟動2019年免費報稅預備活動（Free Tax Prep LA），為學校提供外展和免費服務洛杉磯中低收入家庭，提供免費的稅務準備服務。為了吸引民眾報稅，項目宣傳還表示可以幫助更多納稅人申請州和聯邦稅收抵免，最多可達9310元。

華裔會計師施啟祥表示，事實上兩個項目都不是新鮮事，聯邦補助一直都有，加州補助近年來也一直有，只是不經常宣傳。市長辦公室宣傳免費報稅服務同時也宣傳這項優惠，或鼓勵民眾報稅。事實上，許多機構、國會議員辦公室以及各大高校等，通常在報稅季也都提供免費報稅服務。

他解讀細則表示，宣傳中所提到的9310元的退款包括聯邦和州府的。其中聯邦政府提供的工作所得抵稅（Federal Earned Income Tax Credit，簡稱EITC）有6431元，加州的類似項目「Cal EITC」則也有2879元，加在一起有9310元。想要符合這一優惠的申請條件，報稅人需是家庭年收入低於2萬4950元的低收入家庭，而且有三個或以上的孩子。好處是只要符合條件就直接批給補助，無論申請者是否有欠稅等情況。

此外，即使沒有三個小孩也可獲得一定優惠。施啟祥表示，今年最新的兒童扣抵稅（Child Tax Credit）提高到最多2000元。若以低收入的情況，加上兩個小孩可以獲得8275元扣抵稅，一個孩子可以獲得5015元。而若是年收入高於低收入線但有孩子，也可抵一些稅。若有三個孩子，夫妻合報稅收入5萬4000多元，也可以拿到一些優惠，再高才會沒有。他表示，具體情況需看家庭組成來計算。

另外他強調，想要獲得EITC的優惠，還要注意規則中指明，必須是勞動所得的收入，需是工作賺來的，不包括股票、利息等投資收入。