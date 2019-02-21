法律專家：哈佛招生案若上訴 翻案可能性低

2019-02-21 13:53 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／波士頓報導



亞裔告哈佛招生歧視案上周再度上庭做審後補充陳述，波士頓聯邦法院法官巴羅斯(Allison D. Burroughs)預計在未來數月做出裁決。法律專家認為，上周庭上的招生數據統計分析，特別是個人評分項等重點十分重要，據推測無論法官如何裁決，失敗方都會上訴，但上訴推翻裁決可能性較小。

據哈佛學生校報報導，北卡大學(UNC)憲法教授分析，審判法庭作用是處理取證和事實糾紛，而上訴法庭則是考量審判法庭是否正確使用法律；除非發現在釋法中出現明顯和決定性錯誤，上級法院不會推翻早前設定的任何事實調查結果。

哈佛法學院教授Michael J. Klarman也認為，上訴法庭推翻巴羅斯依據所收集事實而做出的決定的可能性較小；他說，審判法官將調查哈佛是否歧視亞裔，這些調查結果雖然不是完全不可能，但很難在上訴時被推翻。

法官的裁決依賴數據分析和解讀；史丹福大學憲法中心主任Michael W. McConnell 說，此案件的地區法院裁決預計是最重要的部分。

薩凡達大學(University of Savannah)法學教授Vinay Harpalani 說，通常上訴成功率較低，但此案情況可能不同，因為它涉及熱門爭議，其中釋法存在很大分歧。

他說，哈佛作為私立大學不受平等保護條款約束，但因接受聯邦資助，必須遵守民權法案第六章「不能基於種族、膚色或國籍歧視」；當前爭議是第六章對於歧視意圖和影響沒有明確定義；原告學生公平入學組織（SFFA）正在嘗試重新定義刻意歧視。

當前法律專家基本一致同意，無法猜測出哪一方會贏；還有一部分專家認為，無法預測上訴法院是否會接下此案。